Giornata della Memoria: "Il Figlio di Saul" a Montecchio Maggiore

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 20 AL 29 GENNAIO

In occasione della "Giornata della Memoria" (27 gennaio), mercoledì 25 gennaio alle 20.30 ci sarà la presentazione e proiezione del film "Il Figlio di Saul" (Drammatico - 2015 - Ungheria - 117' minuti) del regista ungherese László Nemes presso la Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore. La pellicola ha partecipato in concorso al Festival di Cannes 2015, vincendo il "Grand Prix Speciale" della giuria. Trama del film: Saul Ausländer è un membro ungherese del "Sonderkommando", il gruppo di prigionieri ebrei isolati dal campo e costretti ad assistere i nazisti nella loro opera di sterminio. Mentre sgombera e pulisce una delle camere a gas, Saul vede uccidere dai medici nazisti un ragazzo inspiegabilmente sopravvissuto alla gassificazione. L'uomo, che sostiene che il ragazzo morto sia suo figlio, vuole evitargli la cremazione per offrirgli una degna sepoltura. A questo scopo si mette alla ricerca di un rabbino.

