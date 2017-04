"Ghost In The Shell": cyber technology con Scarlett Johansson al "Charlin Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 1 AL 5 APRILE

Da sabato 1 a mercoledì 5 aprile il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Ghost In The Shell" (Azione/Fantascienza/Thriller - 2017 - U.S.A. - 106' minuti) di Rupert Sanders con l'attrice-sex simbol protagonista Scarlett Johansson. Scritto da Jamie Moss, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo manga del 1989 di Masamune Shirow. Cast attori: Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Kaori Momoi, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tuwanda Manyimo. Trama: Major, un agente speciale, un ibrido tra cyborg e umano unico nel suo genere, guida la task force speciale Section 9. Incaricata di fermare i più pericolosi criminali ed estremisti, la Section 9 dovrà confrontarsi con un nemico, il cui obiettivo singolare è quello di annientare i progressi nel campo della cyber technology della Hanka Robotic. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

