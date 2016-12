"Fuga da Reuma Park" con Aldo, Giovanni e Giacomo al Cineforum Busnelli

LA PROGRAMMAZIONE DURANTE LE FESTIVITA' AL CINEFORUM BUSNELLI DI DUEVILLE

Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio 2017 il Cineforum Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Fuga da Reuma Park" (Commedia - 2016 - Italia - 90' minuti) di Aldo, Giovanni e Giacomo per la celebrazione surreale dei 25 anni della loro carriera con l'inconfondibile comicità insieme alla partecipazione straordinaria di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Saranno in visione quattro spettacoli nell'arco di tre giorni: due venerdì 6 gennaio alle 18 e alle 10.30; uno sabato 7 gennaio alle 21; uno domenica 8 gennaio alle 17.30. Cast Attori: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Giorgio Centamore, Luciano Storti, Andrea Ramilli, Alessandro Maida, Marco Boffo, Onorina Giannuzzi, Francesca Albanesi, Simonluca Polimeni, Massimiliano Campolo. Trama del film: non ci troviamo sul pianeta Terra al giorno d'oggi, ma su quello di Aldo Giovanni e Giacomo tra 30 anni e tutto può accadere. Non è nemmeno un giorno qualsiasi: è la Vigilia di Natale, il giorno e la notte più magici di tutto l'anno. Il trio si ritrova al "Reuma Park", una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park, in cui le attrazioni sono ancora funzionanti e a disposizione degli ospiti, ma che assomiglia a un carcere di massima sicurezza con tanto di cecchini che sorvegliano l'uscita: se provi a scappare ti sparano. Come in ogni prigione che si rispetti anche qui non manca l'aguzzino: Ludmilla, la temibile infermiera russa taglia XXL. Giacomo passa le sue giornate in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera, gira con una pistola giocattolo e odia tutti; Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni e i pesci rossi (ma non ha perso la passione per le procaci infermiere); Aldo, dopo un lunghissimo viaggio in auto dalla Sicilia, viene abbandonato lì dai figli proprio la mattina di Natale. Mentre al Reuma Park si fa festa nella Notte Santa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi, lanciarazzi e fuochi d'artificio: Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. La notte di Natale tutto può accadere, anche imboccare i navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro. Biglietti: Intero 5 euro e Ridotto 4 euro. Tessera famiglia: 7 Ingressi a 20 euro. Organizzazione: Dedalo Furioso.

Date e orari delle proiezioni per "Fuga da Reuma Park":

Venerdì 6 gennaio 2017: due spettacoli alle ore 18 e alle ore 20.30

Sabato 7 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 21

Domenica 8 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 17.30

