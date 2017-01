"Fuga da Reuma Park": Aldo, Giovanni, Giacomo al Cinema S. Pietro di Montecchio M.

Sabato 14 gennaio alle 21 e domenica 15 gennaio alle 15.30 il Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 proietterà il film "Fuga da Reuma Park" (Commedia - 2016 - Italia - 90' minuti) di Aldo, Giovanni e Giacomo per la celebrazione del loro 25^ anno di carriera artistica. Cast Attori: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Silvana Fallisi, Giorgio Centamore, Luciano Storti, Andrea Ramilli, Alessandro Maida, Marco Boffo, Onorina Giannuzzi, Francesca Albanesi, Simonluca Polimeni, Massimiliano Campolo. Trama del Film: siamo proiettati nel mondo futuro di Aldo Giovanni e Giacomo in pensione tra 30 anni alla Vigilia di Natale. Il Trio si ritrova al "Reuma Park", una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park, in cui le attrazioni sono ancora funzionanti, ma che somiglia piuttosto a un carcere di massima sicurezza con tanto di cecchini, che sorvegliano l'uscita. Nella notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi, lanciarazzi e fuochi d'artificio verso la libertà. Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo per imboccare i Navigli di Milano fino a raggiungere Rio de Janeiro. Prezzi: 5 euro intero - 3 euro ridotto per i bambini fino a 9 anni - gratuito per i bambini fino a 3 anni.

