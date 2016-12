"Fuga da Reuma Park": Aldo, Giovanni e Giacomo al "Charlie Chaplin Cinemas"

LA PROGRAMMAZIONE DI CAPODANNO AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Da giovedì 29 dicembre 2016 a martedì 3 gennaio 2017 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Fuga da Reuma Park" (Commedia - 2016 - Italia - 90' minuti) di Aldo, Giovanni e Giacomo per la celebrazione del loro 25^ anno di carriera artistica. Cast Attori: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Silvana Fallisi, Giorgio Centamore, Luciano Storti, Andrea Ramilli, Alessandro Maida, Marco Boffo, Onorina Giannuzzi, Francesca Albanesi, Simonluca Polimeni, Massimiliano Campolo. Trama del Film: Non ci troviamo sul pianeta Terra al giorno d'oggi, ma siamo proiettati nel mondo futuro di Aldo Giovanni e Giacomo in pensione tra 30 anni alla Vigilia di Natale. Il Trio si ritrova al "Reuma Park", una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park, in cui le attrazioni sono ancora funzionanti e a disposizione degli ospiti. Il "Reuma Park" somiglia piuttosto a un carcere di massima sicurezza con tanto di cecchini, che sorvegliano l'uscita. Come in ogni prigione anche qui non manca l'aguzzino: Ludmilla, la temibile infermiera russa taglia XXL. Giacomo passa le sue giornate in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera, gira con una pistola giocattolo e odia tutti; Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni e i pesci rossi (ma non ha perso la passione per le procaci infermiere); Aldo, dopo un lunghissimo viaggio in auto dalla Sicilia, viene abbandonato lì dai figli (Ficarra e Picone) proprio la mattina di Natale. Nella notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi, lanciarazzi e fuochi d'artificio verso la libertà. Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo per imboccare i Navigli di Milano fino a raggiungere Rio de Janeiro. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni).

Date e orari di proiezione:

Giovedì 29 dicembre 2016: due spettacoli alle ore 20.10 e alle ore 22

Venerdì 30 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 22

Sabato 31 dicembre 2016: unico spettacolo alle ore 19

Domenica 1 gennaio 2017: due spettacoli alle ore 17.30 e alle ore 21.30

Lunedì 2 e Martedì 3 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 21.40

ELENCO CINEMA