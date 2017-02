"Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza" al Cinema Odeon

Lunedì 20 febbraio alle ore 20 il Cinema Odeon di Vicenza in corso Palladio 176 proietterà il film "Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza" di Thomas Torelli. Dopo la proiezione ci sarà la conferenza con Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e dottoressa in psicologia, tra le co-protagoniste del film. La pellicola "Food ReLOVution" significa che scegliere ciò che mangiamo con consapevolezza è un atto rivoluzionario che può cambiare il mondo. Questo coinvolgente e rivelatore documentario esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. L'obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore. Il film vuole essere uno strumento stimolante di comprensione e di informazione, che ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se vogliamo davvero, a cominciare da noi stessi. Prenotazioni: www.goo.gl/forms/oBqtmg61Sp2RMTBH2. Ingresso con un contributo di 10 euro. Per informazioni: info@centroiod.org - associazionevidyanam@gmail.com - 340.4820349 (Martina).

