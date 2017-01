"Fallen": un'amore impossibile ma eterno al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 25 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO

Da venerdì 27 gennaio a mercoledì 1 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Fallen" (Romantico/Avventura/Fantasy - 2017 - U.S.A. - 91' minuti) di Scott Hicks. Cast attori: Lola Kirke, Hermione Corfield, Joely Richardson, Addison Timlin, Juliet Aubrey, Jeremy Irvine, Daisy Head, Sianoa Smit-McPhee, Malachi Kirby, Harrison Gilbertson, Elliot Levey, David Schaal, Leo Suter, Matt Devere. Trama del film: Lucinda "Luce" Price, è una diciassettenne molto determinata, che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti, che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un'epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione del film con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 27 Gennaio: ore 19.45

Sabato 28 Gennaio: due spettacoli alle ore 17.50 e alle ore 20

Domenica 29 Gennaio: due spettacoli alle ore 14.45 e alle ore 16.45

Lunedì 30 Gennaio - Martedì 31 Gennaio - Mercoledì 1 Febbraio: unico spettacolo al giorno sempre alle 21.30

