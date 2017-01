"E' Solo la Fine del Mondo" con Vincent Cassel al Cinema Campana

Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 gennaio sempre alle 20.30 il Cinema Campana di Marano Vicentino proietterà il film "È Solo la Fine del Mondo" (Drammatico - Francia - 2016 - 95' minuti) di Xavier Dolan con il celebre attore Vincent Cassel. Cast attori: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard. In equilibrio tra intensità e irrisione, è una pellicola,che testimonia la maturità di un autore che riduce l’eccesso per afferrare l’anima nascosta dei suoi personaggi. Trama del film: da dodici anni Louis, drammaturgo affermato, è lontano da casa. Si è chiuso la porta alle spalle e non è si più voltato indietro. Ma adesso Louis sta morendo e a casa ci vuole tornare. Imbarcato sul primo aereo, rientra in seno alla famiglia, che lo attende tra premurosità e isteria. Sulla soglia lo accoglie l’abbraccio di Suzanne, la sorella minore che non ha mai visto crescere, Antoine, il fratello maggiore che si sente minacciato dal ritorno del fratello, che aveva monopolizzato l’attenzione dei genitori durante tutta la sua infanzia, Catherine, la cognata insicura e mai conosciuta che esprime le sue verità balbettando, la madre, affatto preparata al ritorno di un figlio mai compreso. Adesso che Louis è tornato, sua mamma vorrebbe tanto che le cose funzionassero, che i suoi figli trovassero le parole per dirsi ma nessuno dice e tutti sentenziano. Nessuno sa più niente dell’altro, la morte si appressa e la voce per annunciarla si spegne su un indice che chiede il silenzio. Biglietti: 6 euro intero - 5 euro ridotto. Per informazioni: 0445.560719 - info@cinemacampana.org.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 18 Gennaio: ore 20.30

Giovedì 19 gennaio: ore 20.30

Venerdì 20 gennaio: ore 20.30

ELENCO CINEMA