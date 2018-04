"Così fan tutte" - Cinema al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Appuntamento al Cinema del Ridotto martedì 3 aprile alle 19.45, una nuova produzione trasmessa via satellite “near live” dalla Metropolitan Opera House di New York:

“Così fan tutte”

su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, libretto di Lorenzo Da Ponte, direttore David Robertson, regia di Phelim McDermott.

Si tratta di un nuovo allestimento della celebre opera buffa del grande compositore austriaco, ambientato in tempi moderni, nella Coney Island degli anni '50, firmato da Phelim McDermott; spiccano tra gli interpreti Christopher Maltman come Don Alfonso e la vincitrice dei Tony Award Kelli O'Hara nel ruolo di Despina.

Come l’originale, anche questa nuova ed entusiasmante produzione del capolavoro operistico di Wolfgang Amadeus Mozart si interroga sulla natura dell'amore e delle relazioni di coppia.

La trama, anche se in versione moderna, è quella conosciuta: in un caffè a Napoli siedono con il vecchio filosofo Don Alfonso, i due ufficiali Guglielmo e Ferrando che sostengono che le loro fidanzate, Fiordiligi e Dorabella, sapranno essere fedeli in ogni circostanza. Don Alfonso li contraddice assicurando che la fedeltà femminile non esiste e che, se si presentasse l'occasione, sarebbero pronte a dimenticare i loro fidanzati per passare a nuovi amori. I due, per difendere l'onore delle future spose, intendono sfidarlo; Don Alfonso scommette cento zecchini d'oro per dimostrare che le fidanzate non sono diverse dalle altre donne: per un giorno Ferrando e Guglielmo dovranno seguire ciecamente le sue istruzioni, ovviamente con molte sorprese…. Il lieto fine è assicurato, Don Alfonso si giustifica perché ha agito a fin di bene, per rendere più saggi gli sposi; nonostante le peripezie le coppie si ricompongono e tutti insieme cantano la morale