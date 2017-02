"Condotta" al Cinema Verdi di Breganze: la storia difficile di un adolescente

Lunedì 27 marzo alle 20.45 verrà proiettato il film "Condotta" (Conducta) di Ernesto Daranas Serrano (Drammatico - Cuba - 2014 - 108 minuti) presso il Cineforum Verdi di Breganze in via Generale Maglietta 1 per il secondo appuntamento con l rassegna "Latitudini 2017", dedicata alle più significative e recenti pellicole internazionali con il tema comune dell'infanzia dell'altro mondo. Biglietti: libero per i soci del Cineforum; 5 euro per i non soci.

Trama: Chala ha undici anni e vive con la madre tossicodipendente. Per guadagnarsi da vivere addestra cani da combattimento e talvolta questo mondo di brutalità e di violenza affiora in lui quando è a scuola. Nei confronti della sua insegnante Carmela, il ragazzo prova però affetto e stima. Un giorno Carmela si ammala ed è costretta a lasciare la scuola per alcuni mesi. Al suo posto arriva una supplente, che si rivela incapace di capire e di gestire la condotta e il comportamento di Chala, che viene mandato in un istituto di rieducazione. Al suo ritorno, Carmela si oppone a questa decisione e a tutte le altre trasformazioni che, in assenza di lei, la sua classe ha dovuto subire. Il legame tra Carmela e il ragazzo si fa sempre più forte, ma questo rapporto rischia di mettere a repentaglio la permanenza di entrambi nella scuola.

