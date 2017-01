"Collateral Beauty": Will Smith al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DALL'11 AL 18 GENNAIO

Da mercoledì 11 a mercoledì 18 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Collateral Beauty" (Drammatico - 2016 - U.S.A.- 97' minuti) di David Frankel con il celebre attore Will Smith. Cast Attori: Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Pena, Jacob Latimore, Enrique Murciano, Kylie Rogers. Trama del film: a seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa, coinvolgendo una compagnia teatrale. Spingendolo al limite lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 11 gennaio: unico spettacolo alle ore 21.30

Giovedì 12 gennaio: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 13 gennaio: unico spettacolo alle ore 22

Sabato 14 gennaio: due spettacoli ore 20.20 e alle ore 22.15

Domenica 15 gennaio: due spettacoli alle ore 17.15 e alle ore 21.30

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 gennaio: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

