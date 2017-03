"Close Up": 4 incontri cinematografici a Palazzo Toaldi Capra di Schio

Lunedì 27 febbraio, lunedì 6 e lunedì 20 marzo, lunedì 3 aprile sempre alle 20.30 si terrà la rassegna culturale "Close Up" con approfondimenti e commenti di Silvia Casa su alcune sequenze di supporto tratte da alcuni film per riflessioni sui temi del viaggio e del lavoro. Previsti quattro appuntamenti come "messa a fuoco" su queste pellicole a cura dell'Informagiovani di Schio presso Palazzo Toaldi Capra in via Pasubio 52. Ingresso libero.

Il programma della rassegna:

Lunedì 27 Febbraio - ore 20.30: "Piccola Patria" (2013) di Alessandro Rossetto

Lunedì 6 Marzo - ore 20.30: "Il Ritorno" (2003) di Andrey Zvyagintsev

Lunedì 20 Marzo - ore 20.30: "The Lobster" (2015) di Yorgos Lanthimos

Lunedì 3 Aprile - ore 20.30: "Amores Perros" (2000) di Alejandro González Iñárritu

