Cinquanta Sfumature di Rosso: capitolo finale della trilogia al The Space Cinema

Mercoledì 7 febbraio uscirà in anteprima al The Space Cinema di Torri di Quartesolo l'atteso "Cinquanta Sfumature di Rosso" (2017 - Italia - per il terzo capitolo finale della saga 50 Sfumature, tratto dal best-seller mondiale “Fifty Shades”. Da giovedì 8 a mercoledì 14 febbraio le proiezioni continueranno un pò in tutta la provincia berica.

Come per Cinquanta Sumature di Nero, la regia della pellicola sarà firmata da James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E L James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James. Regia: James Foley - Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Luke Grimes, Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin

Gli attori protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steele nel filo rosso degli eventi narrati nei precedenti 2 film del 2015 (Cinquanta Sfumature di Grigio) e del 2017 (Cinquanta Sfumature di Nero), che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari

PROGRAMMAZIONE:

MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO: Maratona 50 Sfumature: 50 Sfumature di Grigio ore 19.40, 50 sfumature di Nero ore 21.55, 50 Sfumature di Rosso ore 00.05. Per partecipare bisogna acquistare il biglietto delle 00.05, con il quale si potrà assistere alla maratona o anche a solo uno dei film. Il posto selezionato sarà riservato per tutte le proiezioni. Intervallo di 15 min tra un film e l’altro.

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO: 16:30 - 19:15 - 20:00 - 22:00 - 22:30

VENERDI' 9 FEBBRAIO: 16:30 - 19:15 - 20:00 - 22:00 - 22:30

SABATO 10 FEBBRAIO: 15:00 - 16:30 - 19:15 - 20:00 - 22:00 - 22:30 - 00:45

DOMENICA 11 FEBBRAIO: 15:00 - 16:30 - 19:15 - 20:00 - 22:00 - 22:30

LUNEDI' 12 FEBBRAIO: 15:00 - 16:30 - 19:15 - 20:00 - 22:00 - 22:30

MARTEDI' 13 FEBBRAIO: 15:00 - 16:30 - 19:15 - 22:00 - 22:30

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO: 14:20 - 16:30 - 16:50 - 19:15 - 21:45 - 22:00 - 22:25