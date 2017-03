"Cinquanta Sfumature di Nero": niente regole, nessun segreto al Busnelli di Dueville

Sabato 4 marzo alle 21.15 e domenica 5 marzo alle 20 il Cinema Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Cinquanta Sfumature di Nero" (Drammatico/Erotico/Sentimentale - 2017 - U.S.A. - 115' minuti) di James Foley, tratto dall’omonimo romanzo di E. L. James. Attori: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson, Luke Grimes, Hugh Dancy, Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Rita Ora, Victor Rasuk, Max Martini. Trama del film: Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in "50 Sfumature di Nero", il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta Sfumature”. Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme. Prezzi: 4 euro ridotto - 5 euro intero. Per informazioni: 0444.592225 - 345.7079215 - info@dedalofurioso.it.

Date e orari delle proiezioni:

Sabato 4 Marzo: unico spettacolo alle ore 21.15

Domenica 5 Marzo: unico spettacolo alle ore 20

ELENCO CINEMA