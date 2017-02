"Cinquanta Sfumature di Nero": il film sequel dell'anno al Charlie Chaplin

PROGRAMMAZIONE DEL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 1 AL 9 FEBBRAIO

Giovedì 9 febbraio alle 19.30 e alle 21 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà in prima visione il film sequel "Cinquanta Sfumature di Nero" (Drammatico/Sentimentale - 2017 - U.S.A. - 115' minuti) di James Foley con i due attori protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan. Titolo originale in inglese: "Fifty Shades Darker". Trama del film: Mentre Christian lotta con i suoi demoni interiori, Anastasia deve affrontare la rabbia e l'invidia delle donne che sono entrate, prima di lei, all'interno della vita dell'uomo. Ancor prima dell'uscita del primo capitolo, la casa di produzione "Universal Pictures" aveva confermato che il secondo film sarebbe stato diretto dalla regista della prima pellicola Sam Taylor-Johnson, mentre la diretta interessata ha successivamente annunciato l'intenzione di non proseguire nella serie per via dei noti e feroci dissidi avuti con la scrittrice del libro omonimo James nel corso della produzione del primo film. Il 31 agosto 2015 la "Universal Pictures" ha annunciato James Foley come regista del film "Cinquanta Sfumature di Nero". Nel novembre successivo venne annunciato anche che i due sequel dei film Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso, verranno girati insieme con le uscite fissate per San Valentino 2017 e San Valentino 2018. Cast attori e personaggi interpretati: Dakota Johnson (Anastasia Steele) - Jamie Dornan (Christian Grey) - Kim Basinger (Elena Lincoln / Mrs. Robinsonn) - Tyler Hoechlin (Boyce Fox) - Bella Heathcote (Leila Williams) - Hugh Dancy (dott. John Flynn) - Max Martini (Jason Taylor) - Marcia Gay Harden (Grace Trevelyan Grey) - Rita Ora (Mia Grey) - Luke Grimes (Elliot Grey) - Eric Johnson (Jack Hyde). Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 9 Febbraio: due spettacoli alle ore 19.30 e alle ore 21.

