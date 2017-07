Da mercoledì 12 luglio a venerdì 25 agosto si terrà la rassegna "CinemaEstate Schio 2017" all'Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52 con 20 film in programmazione (8 a luglio e 12 ad agosto). In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. La programmazione potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’associazione. L’accesso non presenta barriere architettoniche. Vedi anche "CinemaEstate Schio 2016".

UN FILM A SORPRESA. Mercoledì 16 agosto alle 21 ci sarà un film gratuito a sopresa.

ORARI: Luglio ore 21.30 / Agosto ore 21.00.

BIGLIETTI: Intero 6 euro - Ridotto 5 euro (under 14, over 65 e soci Cineforum). Apertura biglietteria: mezz'ora prima.

PROGRAMMAZIONE DEI FILM:

LUGLIO 2017 - Inizio ore 21.30

Mercoledì 12 luglio - ore 21.30: "La La Land" di Damien Chazelle (U.S.A / 2017 / Musical / 128’)

Martedì 18 luglio - ore 21.30: "Animali Notturni" di Tom Ford (U.S.A / 2016 / Thriller / 117’)

Mercoledì 19 luglio - ore 21.30: "Florence" di Stephen Frears (GB / 2016 / Commedia / 111’)

Giovedì 20 luglio - ore 21.30: "Fai Bei Sogni" di Marco Bellocchio (Italia / 2016 / Drammatico / 134’)

Martedì 25 luglio - ore 21.30: "Aquarius" di Kleber Mendoça Filho (Brasile / 2016 / Drammatico / 140’)

Giovedì 27 luglio - ore 21.30: "The Founder" di John Lee Hancock (U.S.A / 2017 / Biografico / 115’)

Venerdì 28 luglio - ore 21.30: "Il GGG: Il Grande Gigante Gentile" di Steven Spilberg (U.S.A / 2017 / Animazione / 117’)

Domenica 30 luglio - ore 21.30: "Amori e Inganni" di Whit Stillman - (GB / 2016 / Commedia / 92’)

AGOSTO 2017 - Inizio ore 21

Mercoledì 2 agosto - ore 21: "The Lesson" di Kristina Grozeva, Peter Valchanov (Bulgaria / 2016 / Drammatico / 111’)

Venerdì 4 agosto - ore 21: "Manchester by the Sea" di Kenneth Lonergan (U.S.A / 2017 / Drammatico / 135’)

Domenica 6 agosto - ore 21: "La Mia Vita da Zucchina" di Claude Barras (Svizzera / 2016 / Animazione / 66)

Giovedì 10 agosto - ore 21: "Sing Street" di John Carney (Irlanda / 2016 / Commedia / 105’)

Sabato 12 agosto - ore 21: "Mamma o Papà?" di Riccardo Milani (Italia / 2017 / Commedia / 90’)

Domenica 13 agosto - ore 21: "La Canzone del Mare" di Tomm Moore (Irlanda / 2016 / Animazione / 93’)

Mercoledì 16 agosto - ore 21: Film a sorpresa - Ingresso gratuito

Venerdì 18 agosto - ore 21: "Captain Fantastic" di Matt Ross (U.S.A / 2016 / Comm. dramm. / 118’)

Sabato 19 agosto - ore 21: "7 minuti" di Michele Placido (Italia / 2016 / Drammatico /88’)

Martedì 22 agosto - ore 21: "Il Medico di Campagna" di Thomas Lilti (Francia / 2016 / Commedia / 113’)

Giovedì 24 agosto - ore 21: "Il Clan" di Pablo Trapero (Argentina / 2016 / Thriller / 108’)

Venerdì 25 agosto - ore 21: "Indivisibili" di Edoardo De Angelis (Italia / 2016 / Drammatico / 100’)

INFORMAZIONI: CINEMA TEATRO PASUBIO - Via Pietro Maraschin 81 - Schio - tel. e fax 0445.531700 - cineforumschio@gmail.com.

