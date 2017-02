"Cinema2Day" a Vicenza e provincia: ultimo mercoledì a 2 euro

La promozione "Cinema2Day", cominciata il 14 settembre 2016, sarà attiva per l'ultimo secondo mercoledì del mese con il prezzo del biglietto a soli 2 euro (ad esclusione dei film in 3D a tariffa agevolata) in tutte le sale cinematografiche italiane aderenti all'iniziativa, promossa dal Mibact - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Mercoledì 8 febbraio sul territorio berico sono 4 i cinema, che applicano la speciale offerta: il Multiplex Roma di Vicenza, il Cinema Odeon di Vicenza, il "The Space Cinema" a Torri di Quartesolo e il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa. Consultare i rispettivi link dei cinema per sapere la programmazione dei film con gli orari delle proiezioni.

ELENCO CINEMA