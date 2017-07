"Cinema Sotto le Stelle sui Colli Berici": 13 film in programmazione

Da giovedì 6 luglio a venerdì 25 agosto è in calendario il "Cinema Sotto le Stelle sui Colli Berici" in varie location di Sossano, Nanto e Barbarano Vicentino con 13 film in programmazione (8 a luglio e 5 ad agosto). Verranno proiettate due pellicole a Barbarano Vicentino, due a Ponte di Barbarano, una a Ponte di Nanto, una a Bosco di Nanto, una a Nanto e sei a Sossano.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. I film (commedie o cartoni animati) sono adatti ai bambini dai 3 anni in sù ad eccezione del musical "La La Land". La rassegna è organizzata dal Cinema Teatro Aurora di Sossano in collaborazione con il comune e la Pro Loco di Sossano. Ingresso libero.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI:

LUGLIO

Giovedì 6 luglio - Piazza Breganzato - Ponte di Barbarano Vicentino: "Una Vita da Gatto" (Commedia) - In caso di maltempo sabato 8 luglio

Venerdì 7 luglio - Piazza Castello - Nanto: "GGG: Il Grande Gigante Gentile" (Animazione) - In caso di maltempo domenica 9 luglio

Giovedì 13 luglio - Piazza Calcalusso - Barbarano Vicentino: "Oceania" (Animazione) - In caso di maltempo sabato 15 luglio

Venerdì 14 luglio - Piazza Simposio - Ponte di Nanto: "Alla Ricerca di Dory" (Animazione) - In caso di maltempo domenica 16 luglio

Giovedì 20 luglio - Piazza Breganzato - Ponte di Barbarano Vicentino: "L'Era Glaciale 5" (Animazione) - In caso di maltempo sabato 22 luglio

Venerdì 21 luglio - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "Kung Fu Panda 3" (Animazione) - In caso di maltempo domenica 23 luglio

Giovedì 27 luglio - Piazza Calcalusso - Barbarano Vicentino: "La La Land" (Musical/Drammatico) - In caso di maltempo sabato 29 luglio

Domenica 30 luglio - Piazzale Oratorio - Bosco di Nanto: "Il Libro della Giungla" (Commedia/Fantastico/Animazione) - In caso di maltempo martedì 1 agosto

AGOSTO

Venerdì 4 agosto - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "L'Era Glaciale 5" (Animazione) - In caso di maltempo sabato 6 agosto

Venerdì 11 agosto - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "Qua La Zampa" (Commedia) - In caso di maltempo domenica 13 agosto

Martedì 15 agosto - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "Oceania" (Animazione) - In caso di maltempo giovedì 17 agosto

Venerdì 18 agosto - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "Il Libro della Giungla" (Commedia/Animazione/Fantastico) - In caso di maltempo domenica 20 agsoto

Venerdì 25 agosto - Parco di Villa Gazzetta - Sossano: "Alla Ricerca di Dory" (Animazione) - In caso di maltempo domenica 27 agsoto

