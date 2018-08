Cinema sotto le stelle: il filo nascosto

usnelli Giardino Magico 2018

Cinema sotto le stelle



Lunedì 20 AGOSTO ore 21

Recupero del film

IL FILO NASCOSTO



regia di Paul Thomas Anderson, Drammatico, Sentimentale, USA, 2017, 130′



Biglietti: intero 5 euro | ridotto 4 euro



Trama

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, dipinge un ritratto illuminante di un artista e di un percorso creativo, e delle donne che fanno funzionare il suo mondo.

Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) dirige insieme con sua sorella Cyril (Lesley Manville) la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l’amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma (Vicky Krieps), ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all’altro la sua perfetta vita su misura.



Scheda

DATA USCITA: 22 febbraio 2018

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Paul Thomas Anderson

ATTORI: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Bern Collaço, Richard Graham, Jane Perry, Ingrid Sophie Schram, Sarah Lamesch, Pip Phillips, Kelly Schembri

PAESE: USA

DURATA: 130 Min

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures