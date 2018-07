"Cinema Sotto le Stelle" ai Chiostri di Santa Corona: I film di luglio

“Cinema sotto le stelle” ai Chiostri di Santa Corona: fino al 2 settembre saranno 71 serate al chiaro di luna. Tutte le sere un film diverso comprese le domeniche.





Quest'anno, in occasione della mostra in Basilica Palladiana su Basilica palladiana su David Chipperfield, il cinema Odeon, in collaborazione con la Città dell'Architettura promotrice della mostra stessa, propone la visione di quattro film che portano alla coscienza, dallo sfondo in primo piano, il ruolo attivo dell'architettura nel cinema e offrono una nuova prospettiva per riflettere sulle relazione tra avvenimenti, uomini e cose.



Tutto in un ambiente d’eccezione quali i suggestivi e centralissimi Chiostri di Santa Corona, con la possibilità di accedere al vicino Cinema Odeon in caso di maltempo e, volendo, servirsi dell'attiguo parcheggio di via Canove.



Le proiezioni di luglio avranno inizio alle 21.30 e alle 21.15 nei mesi di agosto/settembre. Solo in caso di maltempo in atto, proiezioni e biglietteria saranno al Cinema Odeon.



Programma di luglio

Ven 6 VICTORIA & ABDUL di Stephen Frears

Sab 7 GLI SDRAIATI di Francesca Archibugi

Dom 8 L'INGANNO di Sofia Coppola

Lun 9 PUOI BACIARE LO SPOSO di Alessandro Genovesi

Mar 10 CORN ISLAND di George Ovashvili

Mer 11 L'UOMO SUL TRENO di Jaume Collet-Serra

Gio 12 MADE IN ITALY di Luciano Ligabue

Ven 13 CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino

Sab 14 WONDER di Stephen Chbosky

Dom 15 COCO di Lee Unkrich, Adrian Molina

Lun 16 LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo Del Toro

Mar 17 THE SQUARE di Ruben Östlund

Mer 18 THE PLACE di Paolo Genovese

Gio 19 LADY BIRD di Greta Gerwig

Ven 20 FINCHÉ C'È PROSECCO C'E' SPERANZA di Antonio Padovan

Sab 21 IT di Andy Muschietti

Dom 22 MARIA MADDALENA di Garth Davis

Lun 23 A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino

Mar 24 CATTEDRALI DELLA CULTURA di Michael Glawogger

Mer 25 IL TUTTOFARE di Valerio Attanasio

Gio 26 PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel

Ven 27 THE POST di Steven Spielberg

Sab 28 OSTILI di Scott Cooper

Dom 29 NICO 1988 di Susanna Nicchiarelli

Lun 30 COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani

Mar 31 UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA di Sean Baker (II)

Ingresso: a pagamento Intero: € 6,00 | Ridotto: € 5,00 | Abbonamento 5 ingressi € 25,00 / 10 ingressi € 45,00

Informazioni

Solo per i possessori di abbonamento 5/10 ingressi ci sarà una cassa dedicata.

Prevendita: segreteria in Corso Palladio 176, Vicenza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

Solo in caso di maltempo in atto, proiezioni e biglietteria saranno al Cinema Odeon.

Contatti

tel. 0444 546078

e-mail: info@odeonline.it

web site: www.odeonline.it