"Cinema in Giardino 2017" a Marostica: tutta la programmazione di agosto

AGOSTO 2017: TUTTE LE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO A VICENZA E PROVINCIA

Per tutta l'estate da luglio a fine agosto è prevista la rassegna "Cinema in Giardino 2017" nel cortile della Biblioteca Civica "Pietro Regazzoni" di Marostica in via Cairoli 4 con la proiezioni di alcuni film. Ingresso unico a 4.50 euro. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. La rassegna è inserita nell'ambito di "BMotion Cinema Operaestate Festival 2017".

CIBO & CINEMA. Al Ristorante al Castello Superiore di Marostica ci sarà la rassegna "Cibo & Cinema" in programma i lunedì di luglio (31) e agosto (7,14, 21).

PROIEZIONI DI LUGLIO:

Martedì 25 luglio - ore 21.15: Film "Tutto Quello Che Vuoi" (Italia, 2017) di Francesco Bruni

Venerdì 28 luglio - ore 21.15: Film "I Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar" (U.S.A., 2017) di Joachim Rønning e Espen Sandberg con Johnny Depp - Ingresso unico a 4.50 euro.

Lunedì 31 luglio - ore 21.30: Film "Cena tra Amici" (Francia, Belgio, 2012) di Alexandre de La Patellière.

PROIEZIONI DI AGOSTO:

Martedì 1 agosto - ore 21.15: Film "Il Diritto di Contare" (U.S.A., 2016) di Theodore Melfi conTaraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa

Venerdì 4 agosto - ore 21.15: Film di animazione "La Bella e La Bestia" (U.S.A., 2017) di Bill Condon con Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Kevin Kline, Audra McDonald, Hattie Morah

Lunedì 7 agosto - ore 21.15: Film "Chef - La Ricetta Perfetta" (U.S.A., 2014) di Jon Favreau con Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Oliver Platt, Amy Sedaris

Martedì 8 agosto - ore 21.15: Film "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A., Australia, 2016) di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths, Milo Gibson, Hugo Weaving, Luke Bracey, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzoli

Venerdì 11 agosto - ore 21.15: Film di animazione "Baby Boss" (U.S.A.) di Tom McGrath con Alec Baldwin, Lisa Kudrow, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Tobey Maguire

Lunedì 14 agosto - ore 21.15: Film "Barbecue" (Francia, 2014) di Eric Lavaine con Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquedec, Florence Foresti, Lionel Abelanski, Jérôme Commandeur, Sophie Duez, Stéphane De Groodt

Lunedì 21 agosto - ore 21.15: Film "La Cena dei Cretini" (Francia - 1998) di Francis Veber con Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Catherine Frot, Francis Huster, Alexandra Vandernoot

