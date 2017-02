"Cinema e Psicanalisi 2017" all'Auditorium Fonato di Thiene

Da martedì 7 febbraio a martedì 21 marzo è in programma la rassegna “Cinema e Psicoanalisi 2017" con cinque appuntamenti culturali insieme ai relativi film a tema presso l’Auditorium Fonato di Thiene in via Carlo Del Prete 37. Sarà approfondito un percorso della psicoanalisi dentro alcune pellicole a cura del dottor Guido Savio. Gli incontri inizieranno sempre alle 20 con la proiezione dei filmati a seguire. Ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca Civica di Thiene 0444.804945.

Il programma completo della rassegna:

Martedì 7 Febbraio: Incontro “L’AMORE ARTIFICIALE: MIMESI O PROTESI?” e proiezione del film "Her” (Lei) di Spike Jonze

Martedì 21 Febbraio: Incontro “NON E’ UN BAMBINO QUALUNQUE” e proiezione del film “Hungry Hearts” di Saverio Costanzo

Martedì 7 marzo: Incontro “I FIGLI SDRAIATI” e proiezione del film “I Nostri Ragazzi” di Ivano De Matteo

Martedì 14 marzo: Incontro “L’EROTICA DELL’INSEGNAMENTO” e proiezione del film “Whiplash” di Damien Chazelle

Martedì 21 marzo: Incontro “LO SLANCIO VITALE DELLA DONNA” e proiezione del film “La Donna Che Canta” di Denis Villeneuve

