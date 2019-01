Capodanno al cinema: i film in programma a Vicenza e provincia

Passare il primo dell'anno al cinema è una tradizione molto amata, sia dalle famiglie che dai giovani.

La scelta dei titoli nelle sale vicentine è decisamente adatta a qualsiasi palato: si va dai titoli per bambini come Il Ritorno di Mary Poppins, che compare in ben 14 cartelloni, Ralph spacca internet e l'italianissimo La befana vien di notte, al camione di incassi 2018 Bohemian Rapsody, alla prima visione dell'atteso Suspiria.