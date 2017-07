Cinema all'aperto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 15 DEGLI EVENTI PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI I FILM NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA MOSTRE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Tra i numerosi appuntamenti cinematografici sul territorio berico nel fine settimana da giovedì 27 a domenica 30 luglio fino a mercoledì 2 agosto, spiccano molti appuntamenti con i cinema all'aperto e sotto le stelle.

SPECIALE PROIEZIONE DI ROMEO E GIULIETTA DI ZEFFIRELLI. Domenica alle ore 21.15 al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore verrà proiettato il film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli per l'ultimo appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo delle donne. La celebre pellicola del 1968 sulla più grande storia d’amore mai raccontata è una tra le rappresentazioni più fedeli al testo scritto e una delle prime versioni dell'opera di Shakespeare in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali: Leonard Whiting (Romeo) 17 anni e Olivia Hussey (Giulietta) 16. Vedi guida cinema all'aperto a Vicenza e provincia per il weekend. Biglietti: 4 euro ridotto - 5 euro intero.

CALENDARIO DEI FILM:

LUNEDI' 24 LUGLIO

ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa - "BMotion" - OperaEstate Cine Festival 2017: Film "Sole Cuore Amore" - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 5 euro.

ore 21.30 - Parco Sebellin di Rossano Veneto -

ore 21.30 - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - "Cinema Sotto le Stelle 2017": Film thriller di fantascienza "The Circle" di James Ponsoldt con Tom Hanks e Emma Watson - Biglietti: 5 euro ridotto - 6 euro intero.

MARTEDI' 25 LUGLIO

ore 21.15 - Convento di San Daniele a Lonigo - "Cinema Sotto le Stelle nel Basso Vicentino": Film "Fratello Dove Sei?" di di Joel e Ethan Coen (2000)

ore 21.30 - Giardino Busnelli a Dueville - "BGM Busnelli Giardino Magico 2017": Film documentario di esplorazione/avventura "Diving Into The Unkwon" (2016 - Finlandia) di Juan Reina - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra a Schio - "CinemaEstate Schio 2017": Film drammatico "Aquarius" di Kleber Mendoça Filho - Biglietti: 5 euro ridotto - 6 euro intero.

ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa - "BMotion" - OperaEstate Cine Festival 2017: Film biografico-storico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 5 euro.

ore 21.30 - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - "Cinema Sotto le Stelle 2017": Film drammatico "Moonlight" di Barry Jenkins - Biglietti: 5 euro ridotto - 6 euro intero.

MERCOLEDI' 26 LUGLIO