Cinema all'aperto a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 15 al 19 luglio

Tra i numerosi appuntamenti cinematografici sul territorio berico nel fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 luglio, spiccano molti appuntamenti con i cinema all'aperto e sotto le stelle.

CINEMARATONA DELLA TRILOGIA SUL PIANETA DELLE SCIMMIE. Venerdì 14 luglio "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo trasmetterà la Cinemaratona sull’intera trilogia di "Pianeta delle Scimmie": inizio alle 20 con "L’Alba del Pianeta delle Scimmie" (2011) di Rupert Wyatt, per proseguire alle 22 con "Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie" (2014) e alle 23.30 con "The War - Il Pianeta delle Scimmie" (entrambi firmati da Matt Reeves). Prevendite on line su www.thespacecinema.it a 12.80 euro.

CALENDARIO DEI FILM:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

ore 21 - piazza Calcalusso a Barbarano Vicentino - "Cinema Sotto le Stelle sui Colli Berici": Cartone animato "Oceania" (in caso di maltempo sabato 15 luglio)

VENERDI' 14 LUGLIO

ore 21 - piazza Simposio a Ponte di Nanto - "Cinema Sotto le Stelle sui Colli Berici": Cartone animato "Alla Ricerca di Dory" (in caso di maltempo domenica 16 luglio) - Ingresso libero.

ore 21.30 - Villa Fabris a Thiene - "Cinema in Aperta Città": Film fantastico/animazione "Il GGG: ll Grande Gigante Gentile"

ore 21.30 - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - "Cinema Sotto le Stelle 2017": Film commedia "La Pelle dell'Orso"

SABATO 15 LUGLIO

ore 21.30 - Villa Fabris a Thiene - "Cinema in Aperta Città": Musical "La La Land"

ore 21.30 - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - "Cinema Sotto le Stelle 2017": Film di fantascienza "Rogue One: A Star Wars Story"

DOMENICA 16 LUGLIO

ore 21.15 - Castello di Romeo a Montecchio Maggiore - "Cinemalcastello 2017": Musical "La La Land"

ore 21.30 - Villa Fabris a Thiene - "Cinema in Aperta Città": Film commedia "Aspettando il Re"

ore 21.30 - Chiostri di Santa Corona a Vicenza - "Cinema Sotto le Stelle 2017": Musical "La La Land"

LUNEDI' 17 LUGLIO

ore 21 - Giardino Busnelli a Dueville - "BGM Busnelli Giardino Magico 2017": "Lo Sguardo del Cinema sulla Resistenza" - Incontro e proizioni su come il cinema ha raccontato la Resistenza - Ingresso gratuito

ore 21.15 - Castello di Romeo a Montecchio Maggiore - "EffettoNotte9 Asfalto": Film Drammatico/Avventura "Sugarland Express" di Steven Spielberg

MARTEDI' 18 LUGLIO

ore 21.15 - piazzale Chiesa a Monticello di Fara di Sarego - "Cinema Sotto le Stelle nel Basso Vicentino": Film drammatico "La Strada" di Federico Fellini

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra a Schio - "CinemaEstate Schio 2017": FIlm thriller "Animali Notturni"

ore 21.30 - Giardino Busnelli a Dueville - "BGM Busnelli Giardino Magico 2017": FIlm documentario "Pies Ligeros" ("Piedi Leggeri") di Juan Nuñch (Messico - 2016) - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito

MERCOLEDI' 19 LUGLIO

ore 21.15 - Parco Città a Vicenza - "Cinemambulante 2017": Film drammatico "La Leggenda del Pianista sull'Oceano" di Giuseppe Tornatore

ore 21.15 - Parco della Solidarietà a Marano Vicentino - "VMovies Cinema": Film commedia "Captain Fantastic"

ore 21.15 - Castello di Romeo a Montecchio Maggiore - "Cinemalcastello 2017": Film thriller "Split"

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra a Schio - "CinemaEstate Schio 2017": Film commedia "Florence"

ore 21.30 - Giardino Busnelli a Dueville - "BGM Busnelli Giardino Magico 2017": Film thriller "Get Out - Scappa"

GIOVEDI' 20 LUGLIO

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra a Schio - "CinemaEstate Schio 2017": Film Drammatico "Fai Bei Sogni"

