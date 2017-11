Cinema a 3 euro: tutti i martedì di novembre a Vicenza e provincia

Dopo il successo delle proiezioni di marzo e maggio, ogni martedì (7 - 14 - 21 - 28 novembre) tornano nei cinema di Vicenza e provincia gli appuntamenti con "La Regione ti porta al cinema con tre euro", in cui gli appassionati potranno assistere a proiezioni di film d’autore al costo ridotto di 3 euro. L'iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Aderiscono il Cinema Odeon e il Multisala Roma a Vicenza oltre al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa per la provincia.

Sarà possibile verificare la programmazione delle pellicole sul sito internet www.martedialcinema.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. Prenotazione dei posti con facoltà riservata alla gestione della sala. Per informazioni: Fice Tre Venezie - Tel. 049.8750851 - fice3ve@agistriveneto.it - www.spettacoloveneto.it.

PROGRAMMAZIONE FILM PER MARTEDI' 7 NOVEMBRE:

THE TECHAER: CINEMA ODEON - VICENZA. Il Cinema Odeon di Vicenza offre in questo primo martedì di rassegna la proiezione, alle 15.30, 18 e 20.30, il film "The Teacher" (Commedia, Slovacchia, Repubblica Ceca, 2016, 102’) di Jan Hrebejk. Bratislava 1983. TRAMA: In una classe di liceo arriva una nuova insegnante, Maria Drazdĕchová, la quale, dopo essersi presentata, fa una particolare richiesta agli allievi. Ognuno di loro dovrà alzarsi e dire quale lavoro fanno i genitori. Mesi dopo viene convocata proprio una riunione dei genitori perché qualcuno ha denunciato un fatto grave: l'insegnante, appellandosi al suo stato di vedova, si fa fare lavori gratis da genitori e studenti. In cambio arrivano suggerimenti per l'interrogazione o buoni voti. La preside chiede ai genitori di assumere una posizione chiara in materia.

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA: MULTISALA ROMA - VICENZA. Al Multisala Roma di Vicenza le proiezioni saranno alle 17, 19.00 e 21.15 con "Ritratto di Famiglia con Tempesta" (Drammatico, Giappone, 2016, 117’) di Kore'eda Hirokazu, sorridente riflessione sul corto circuito tra i sogni e la vita quotidiana. TRAMA: Ryota è un loser che sembra uscito dalla penna di Svevo: promessa non mantenuta della letteratura, giocatore d’azzardo, investigatore privato per tenersi a galla, ex marito di una donna che ha esaurito le scorte di fiducia, padre maldestro di un bambino che conosce poco, figlio fragile di un’anziana madre amorevolmente rassegnata. Basterà una lunga notte di tempesta, con i quattro personaggi obbligati a condividere gli stessi metri quadrati fino all’alba, per attutire gli spigoli del presente e, soprattutto, del futuro?

NICO 1988: METROPOLIS - BASSANO DEL GRAPPA. In provincia di Vicenza il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa si potrà possibile assistere, alle 17.45 e 22.30 a "Nico, 1988" (Drammatico, Italia, Belgio, 2017, 93’) di Susanna Nicchiarelli, Premio Orizzonti per il miglior film al Festival di Venezia 2017. TRAMA. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. La sua musica è tra le più originali degli anni 70 e 80 ed ha influenzato tutta la produzione musicale successiva. La "sacerdotessa delle tenebre", così veniva chiamata, ritrova veramente se stessa dopo i quarant’anni, quando si libera del peso della sua bellezza e riesce a ricostruire un rapporto con il suo unico figlio dimenticato.

