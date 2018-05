Cinema a 3 euro al martedì: i film in cartellone

Dopo il successo del mese di marzo, a partire da martedì 8 maggio 2018, tornano nei cinema di Vicenza e provincia gli appuntamenti con l’11.ma edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutto il mese di maggio, ogni martedì i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

I FILM IN PROGRAMMA

In cartellone al Cinema Odeon di Vicenza troviamo, alle 15.30, 18.00 e 20.30, “L'ora più buia” (Drammatico, Gran Bretagna, 2017, 114’) di Joe Wright. Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti.

Il Multisala Roma offre invece la possibilità di assistere, alle 17.00, 19.15 e 21.30, a “C'est la vie - Prendila come viene”(Commedia, Francia, 2017, 117’) di Eric Toledano e Olivier Nakache. Il giorno del proprio matrimonio tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a Max ed il suo team, i migliori in circolazione, per una serata meravigliosa. Il film segue tutte le fasi, dall'organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale in una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa inizia, alle 20.10, “A Quiet Place - Un Posto Tranquillo” (Horror, USA, 2018, 95’) di John Krasinski. Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.