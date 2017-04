Cineforum Millennials: "Frances Ha" al CUCA di Sovizzo

Martedì 11 aprile alle 20.30 il Gruppo Giovani di Sovizzo, Creazzo ed Altavilla organizzano l'evento "Cineforum Millennials" con la proiezione del film "Frances Ha" (Commedia/Drammatico - 2012 - U.S.A. - 86' minuti) al Centro CUCA di Sovizzo in vicolo della Ricerca 18. Dopo le prime due serate con le pellicole "Weekend" e (7 marzo) "Eden" (24 marzo), gli incontri si chiuderanno con il capolavoro scritto e diretto da Noah Baumbach e Greta Gerwig, che ne è anche la protagonista. Il film, realizzato in bianco e nero, è stato presentato al Telluride Film Festival nel settembre 2012 ed è stato distribuito internazionalmente nel 2013. A seguire ci sarà un dibattito sul film. Ingresso libero.

TRAMA DI "FRANCES HA": Frances Halladay è un'aspirante ballerina di 27 anni, che abita con la sua migliore amica Sophie a Brooklyn. All'inizio della storia, Dan le chiede di andare a vivere con lui, lasciando l'appartamento che Frances divide con Sophie. Frances si rifiuta di lasciare Sophie, ma non è ricambiata, poiché l'amica, subito dopo, le comunica che andrà ad abitare in un loft a Tribeca, facendo il grande salto da Brooklyn a Manhattan. Frances abbozza, ma si capisce che è molto delusa, l'amicizia con Sophie è la cosa più importante per lei. Comunque trova un altro appartamento in compagnia di due artisti coetanei, Lev e Benji. Felice della nuova vita, Frances corre per strada sulle note di Modern Love di David Bowie. Si instaura un rapporto di grande vicinanza con Ben, ma è costretta a lasciare l'appartamento perché non riesce a pagare l'affitto, visto che viene licenziata dalla scuola di danza in cui lavora. Torna dai genitori, alla periferia di Sacramento, dove passa un Natale in famiglia, rivedendo gli amici del college. Frances chiede ospitalità ad una ex collega e durante una cena con alcuni conoscenti viene menzionato un pied-à-terre a Parigi, dove Frances si inventa un weekend, passando due giorni solitari e tristi, senza incontrare nessuno e scaricando gli ultimi dollari dalla sua carta di credito. Tornata a NYC, la sua ex datrice di lavoro le offre un lavoro come segretaria, ma lei rifiuta sdegnosamente, pensando ancora di voler fare la danzatrice. Accetta un lavoro temporaneo come assistente per gli studenti del suo vecchio college e si sistema in un triste dormitorio di Poughkeepsie. Lì incontra casualmente Sophie, trasferitasi in Giappone per seguire il fidanzato, che le comunica che si sposerà. Le due ragazze si riconciliano. Alla fine Frances accetta il lavoro di segretaria e comincia a creare coreografie per giovani esordienti. Il film si conclude con la presentazione di una sua coreografia, che ha molto successo, e l'inizio di una nuova vita, nel suo nuovo appartamento in Washington Heights. Dove il suo nome, troppo lungo per la cassetta della posta, diventa Frances Ha (tratto da wikipedia.org).

ELENCO CINEMA

Gallery