Cineforum Busnelli di Dueville: programmazione delle feste dal 26 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017

Da lunedì 26 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 il Cineforum Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà 4 film nel periodo delle festività dalla commedia "Fuga da Reuma Park" (quattro spettacoli dal 5 al 7 gennaio 2017) con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ai cartoni animati di "Oceania", prodotto dalla "Walt Disney" (sette spettacoli dal 26 dicembre 2016 a domenica 1 gennaio 2017) fino al genere di fantascienza/avventura "Rogue One: A Star Wars Story" con Felicity Jones (sette spettacoli dal 27 dicembre 2016 a mercoledì 4 gennaio 2017) e al genere fantastico "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" di Tim Burton (sei spettacoli dal 4 all'8 gennaio 2017). Biglietti: Intero 5 euro e Ridotto 4 euro. Tessera famiglia: 7 Ingressi a 20 euro.

Programmazione completa dei film con date e orari degli spettacoli:

OCEANIA

Lunedì 26 Dic. alle ore 15.00 e 17.30

Mercoledì 28 Dic. alle ore 18.00

Giovedì 29 Dic. alle ore 18.00

Venerdì 30 Dice. alle ore 18.00

Domenica 1 Gen. alle ore 15.00 e 17.30

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

Martedì 27 Dicembre alle ore 17.30 e 20.30

Mercoledì 28 Dic. alle ore 21.00

Giovedì 29 Dic. alle ore 20.30

Venerdì 30 Dic. alle ore 21.00

Domenica 1 Gen. alle ore 20.00

Mercoledì 4 Gen. alle ore 18.00

MISS PEREGRINE – LA CASA DEI RAGAZZI

Mercoledì 4 Gen. alle ore 21.00

Giovedì 5 Gen. alle ore 17.30 e 20.30

Venerdì 6 Gen. alle ore 15.00

Sabato 7 Gen. alle ore 18.00

Domenica 8 Gen. alle ore 15.00

FUGA DA REUMA PARK

Venerdì 6 Gen. alle ore 18.00 e 20.30

Sabato 7 Gen. alle ore 21.00

Domenica 8 Gen. alle ore 17.30

ELENCO CINEMA