CineForum a 3 euro: "Qualcosa di Nuovo" al Multisala Roma di Vicenza

Martedì 18 e mercoledì 19 aprile continuano gli appuntamenti con il "CineForum" al Multisala Roma di Vicenza in Stradella dei Filippini con la proiezione del film "Qualcosa di Nuovo" a soli 3 euro. L'iniziativa si ripeterà ogni settimana di martedì e mercoledì (esclusi festivi e pre-festivi) con una pellicola diversa in programma. La commedia "Qualcosa di Nuovo" (2016 - Italia), diretto da Cristina Comencini, è interpretato da Paola Cortellesi nel ruolo di Lucia come protagonista insieme a Micaela Ramazzotti (Maria) e Eduardo Valdarnini (Luca) oltre a Eleonora Danco (Flavia).

ABBONAMENTI E VANTAGGI: Tessera CineForum per tutti gli spettacoli: 50 euro (sempre valida dal pomeriggio alla sera in qualsiasi orario); 45 euro (da' valida solo nel pomeriggio nelle fasce orarie delle 16:00, 17:00, 18:00). I possessori di Tessera Cineforum avranno diritto di ingresso a tutte le programmazioni ordinarie dal lunedì al venerdì, purchè non festivi o pre-festivi, al prezzo ridotto di 4 euro. Per tutti i tesserati CineForum sconto del 10% sulle consumazioni bar. Biglietto ingresso non tesserati: 5.50 euro. Per informazioni: 0444

QUALCOSA DI NUOVO: Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita finalmente! l'uomo perfetto: bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con se' incredibili sorprese e tra equivoci, grand‎i bugie e piccoli abbandoni Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da se' stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l'uomo che tutte cercano.

ORARI E DATE PROIEZIONI IN SALA 2:

Martedì 18 Aprile: tre spettacoli alle ore 17.30, alle ore 20.30 e alle ore 22.30

Mercoledì 19 Aprile: tre spettacoli alle ore 16.45, alle ore 18.45 e alle ore 21.15

(nella foto sopra i tre attori protagonisti da sinistra a destra Micaela Ramazzotti, Paola Cortellesi e Eduardo Valdarnini)

