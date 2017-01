"Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano: programmazione dall'11 al 18 gennaio

Da mercoledì 11 a mercoledì 18 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà numerosi film dal cartone animato "Sing" di Garth Jennings al genere fantastico "Il GGG: Il Grande Gigante Gentile" di Steven Spielberg fino al thriller/azione "Allied: Un' Ombra Nascosta" con Brad Pitt, alla commedia "Florence" con Meryl Streep e ai drammatici "Lion: La Strada Verso Casa" con Nicole Kidman e "Collateral Beauty" di David Frankel con Will Smith. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa dei film con date e orari:

Mercoledì 11 gennaio

SING di Garth Jennings: unico spettacolo alle ore 21

FLORENCE di Stephen Frears con Meryl Streep: unico settacolo alle ore 21.15 - ULTIMO GIORNO

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: unico spettacolo alle ore 21.30

Giovedì 12 gennaio

LION: La Strada Verso Casa di Garth Davis con Nicole Kidman: unico spettacolo alle ore 21

ALLIED: Un'Ombra Nascosta di Robert Zemeckis con Brad Pitt: unico spettacolo alle ore 21.15

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 13 gennaio

SING di Garth Jennings: unico spettacolo alle ore 20

LION La Strada Verso Casa di Garth Davis con Nicole Kidman: unico spettacolo alle ore 21

ALLIED: Un'Ombra Nascosta di Robert Zemeckis con Brad Pitt: unico spettacolo alle ore 21.20

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: unico spettacolo alle ore 22

Sabato 14 gennaio

SING di Garth Jennings: due spettacoli alle ore ore 17.20 e alle ore 19.30

ALLIED: Un'Ombra Nascosta di Robert Zemeckis con Brad Pitt: due spettacoli alle ore 19.45 e alle ore 22

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall e Bill Hader: unico spettacolo alle ore 18.10

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

LION La Strada Verso Casa di Garth Davis con Nicole Kidman: unico spettacolo alle ore 21.40

Domenica 15 gennaio

SING di Garth Jennings: tre spettacoli alle ore 14.45, alle ore 16.50 e alle ore 19

ALLIED: Un'Ombra Nascosta di Robert Zemeckis con Brad Pitt: tre spettacoli alle ore 16.30, alle ore 18.40 e alle ore 21

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: due spettacoli alle ore 17.15 e alle ore 21.30

IL GGG: Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg con Rebecca Hall e Bill Hader: unico spettacolo alle ore 15.10

LION: La Strada Verso Casa di Garth Davis con Nicole Kidman: due spettacoli alle ore 19.10 e alle ore 21.15

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 gennaio

LION: La Strada Verso Casa di Garth Davis con Nicole Kidman: unico spettacolo alle ore 21

ALLIED: Un'Ombra Nascosta di Robert Zemeckis con Brad Pitt: unico spettacolo alle ore 21.15

COLLATERAL BEAUTY di David Frankel con Will Smith: unico spettacolo alle ore 21.30

