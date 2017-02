Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano: programmazione dal 14 al 22 febbraio

Da martedì 14 a mercoledì 22 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà quattro film: il sequel "Cinquanta Sfumature di Nero" di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan, la commedia "Mamma o Papà?" con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, i due film di animazione "Lego Batman Il Film" di Chris McKay e "Ballerina" di Eric Summer e Éric Warin con la voce di Sabrina Ferilli. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Martedì 14 e Mercoledì 15 Febbraio

LEGO Batman Il film di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: unico spettacolo alle ore 20.40

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: unico spettacolo alle ore 21

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: unico spettacolo alle ore 21.20

Giovedì 16 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: unico spettacolo alle ore 21

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths: unico spettacolo alle ore 21.15

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 17 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: unico spettacolo alle ore 21.20

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi due spettacoli alle ore 20.15 e alle ore 22

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths: unico spettacolo alle ore 21.40

BALLERINA di Eric Summer e Éric Warin con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Emanuela Ionica: unico spettacolo alle ore 20

Sabato 18 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: due spettacoli alle ore 19.30 e alle ore 22

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

BALLERINA di Eric Summer e Éric Warin con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Emanuela Ionica: unico spettacolo alle ore 18.40

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths: unico spettacolo alle ore 21.40

LEGO BATMAN Il film di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: unico spettacolo alle ore 19.40

Domenica 19 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: tre spettacoli alle ore 16.30, alle ore 18.50 e alle ore 21.15

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: quattro spettacoli alle ore 16, alle ore 17.50, alle ore 19.40 e alle ore 21.30

BALLERINA di Eric Summer e Éric Warin con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Emanuela Ionica: due spettacoli alle ore 14.20 e alle ore 16.45

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths: due spettacoli alle ore 18.30 e alle ore 21

LEGO BATMAN Il film di Chris McKay con (voci) Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: unico spettacolo alle ore 14.45

Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22 Febbraio

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths: unico spettacolo alle ore 21

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: unico spettacolo alle ore 21.15

MAMMA O PAPA'? di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: unico spettacolo alle ore 21.30

