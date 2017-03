Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano: programmazione dal 10 al 15 marzo

Da venerdì 10 a mercoledì 15 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà 4 film: il cartone animato "Ozzy Cucciolo Coraggioso" di Alberto Rodriguez; il film di fantascienza/avventura/azione "Logan The Volverine" di James Mangold con Hugh Jackman; il film biografico "Il Diritto di Contare" con Kevin Costner e Octavia Spencer; il film fantastico/avventura/azione "Kong: Skull Island" di Jordan Vogt-Roberts anche in 3D (sabato e domenica). Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 10 Marzo

IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Kevin Costner e Octavia Spencer: unico spettacolo alle ore 21

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacolo alle ore 21.20

KONG: SKULL ISLAND di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: unico spettacolo alle ore 21.40

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodríguez: unico spettacolo alle ore 20

Sabato 11 Marzo

IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Kevin Costner e Octavia Spencer: due spettacoli alle ore 20 e alle ore 22

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacolo alle ore 21.20

KONG: SKULL ISLAND in 3D di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: unico spettacolo alle 19.45

KONG: SKULL ISLAND in 2D di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: unico spettacolo alle 22.20

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodríguez: unico spettacolo alle ore 19.30

Domenica 12 Marzo

IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Kevin Costner e Octavia Spencer: tre spettacoli alle ore 15.40, alle ore 18.10 e alle ore 20.40

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: due spettacoli alle ore 18.30 e alle ore 21

KONG: SKULL ISLAND in 2D di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: tre spettacoli alle 14.40, alle ore 17 e alle ore 19.15

KONG: SKULL ISLAND in 3D di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: unico spettacolo alle 21.30

OZZY Cucciolo Coraggioso (Cartoni Animati) di Alberto Rodriguez: due spettacoli alle ore 15 e alle ore 16.45

Lunedì 14, Martedì 14, Mercoledì 15 Marzo

IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Kevin Costner e Octavia Spencer: unico spettacolo sempre alle ore 21

LOGAN The Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

KONG: SKULL ISLAND in 2D di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson Tom Hiddleston: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

