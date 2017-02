Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano: programmazione dal 10 al 12 febbraio

Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà tre pellicole: il sequel "Cinquanta Sfumature di Nero" di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan, il film di animazione "Lego Batman Il Film" (disponinile anche in 3D) e il musical "La La Land" di Damien Chazelle. Nel giorno di San Valentino (martedì 14 febbraio) uscirà anche in prima visione la commedia "Mamma o Papà?" con Antonio Albanese e Paola Cortellesi (orari ancora da confermare). Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 10 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: due spettacoli alle ore 20 e alle ore 21.20

LEGO BATMAN: Il Film in 2D di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: ore 19.30

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons: ore 21.30

Sabato 11 Febbraio

LEGO BATMAN: Il Film in 2D di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: due spettacoli alle ore 17.20 e alle ore 21.20

LEGO BATMAN: Il Film in 3D di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: uno spettacolo alle ore 19.20

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: tre spettacoli alle ore 17.10, alle ore 19.30 e alle ore 22

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons: ore 21.40

Domenica 12 Febbraio

LEGO BATMAN: Il Film in 3D di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: due spettacoli alle ore 16.30 e alle ore 20.30

LEGO BATMAN: Il Film in 2D di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini, Alessandro Sperduti: due spettacoli alle ore 14.30 e alle 18.30

50 SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger: quattro spettacoli alle ore 14.40, alle ore 17, alle ore 19.15 e alle ore 21.30

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons: tre spettacoli alle ore 16, alle ore 18.20 e alle ore 20.40

