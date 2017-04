Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano: programmazione dal 1 al 5 aprile

Da sabato 1 a mercoledì 5 aprile il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà 4 film (due nuove uscite): il film di azione/fantascienza "Ghost In The Shell" con Scarlet Johansson; la commedia "La Verità, Vi Spiego sull'Amore" con Ambra Angiolini; il film di fantascienza/thriller "Life: Non Oltrepassare il Limite" di Daniel Espinosa con Rebecca Ferguson e Jake Gyllenhaal (solo sabato e domenica); il fantasy "La Bella e la Bestia" di Bill Condon. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Sabato 1 Aprile