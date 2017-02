Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano: la programmazione dal 1 al 9 febbraio

Da mercoledì 25 gennaio a mercoledì 1 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà numerosi film dalle commedia "L'Ora Legale" con Ficarra e Picone e "Smetto Quando Voglio 2" di Sydney Sibilia ai thriller "Split" di M. Night Shyamalan e "Sleepless: Il Giustiziere" di Baran Bo Odar con Jamie Foxx fino alla commedia-musical "La La Land" di Damien Chazelle, al fantastico "Qua La Zampa!" con la voce di Jerry Scotti, al romantico-avventuroso "Fallen" di Scott Hicks (solo mercoledì 1 febbraio) oltre all'atteso film sequel "Cinquanta Sfumature di Nero" di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan (solo giovedì 9 febbraio con due spettacoli in prima visione). Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione con date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 1 Febbraio

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone: ore 21

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: ore 21.15

FALLEN di Scott Hicks con Lola Kirke, Hermione Corfield e Joely Richardson - ULTIMO GIORNO: ore 21.30

Giovedì 2 Febbraio

LA LA LAND con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock ore 21

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: ore 21.15

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo: ore 21.30

Venerdì 3 Febbraio

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone: ore 21.15

L'ORA LEGALE di Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Ficarra, Picone, Leo Gullotta e Tony Sperandeo: ore 19.45

SLEEPLESS: Il Giustiziere di Baran Bo Odar con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Gabrielle Union: ore 20

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: ore 21.45

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo: ore 21.30

Sabato 4 Febbraio

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone: due spettacoli alle ore 19.40 e alle ore 21.30

QUA LA ZAMPA! di Lasse Hallström e Arthur Lewis con la voce di Jerry Scotti: ore 17.40

SLEEPLESS: Il Giustiziere di Baran Bo Odar con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Gabrielle Union: ore 20.30

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: ore 22

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo: due spettacoli alle ore 18.15 e alle ore 22.15

L'ORA LEGALE di Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Ficarra, Picone, Leo Gullotta e Tony Sperandeo: ore 19.45

Domenica 5 Febbraio

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone: tre spettacoli alle ore 16.15, alle ore 18.40 e alle ore 21

QUA LA ZAMPA! di Lasse Hallström e Arthur Lewis con la voce di Jerry Scotti: ore 14.40

SLEEPLESS: Il Giustiziere di Baran Bo Odar con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, Gabrielle Union: ore 17.20

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo: tre spettacoli alle ore 16.40, alle ore 19 e alle ore 21.15

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: tre spettacoli alle ore 15, alle ore 19.10 e alle ore 21.30

L'ORA LEGALE di Salvatore Ficarra e Valentino Picone con Ficarra, Picone, Leo Gullotta e Tony Sperandeo: ore 14.45

Lunedì 6, Martedì 7, Mercoledì 8 Febbraio

LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone: unico spettacolo sempre alle ore 21

SPLIT di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson e Brad William Henke: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

SMETTO QUANDO VOGLIO 2 di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

Giovedì 9 Febbraio

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson e Jamie Dornan: due spettacoli alle ore 19.30 e alle ore 21. Sono già in vendita gli ingressi per il sequel del film più audace della stagione. Regalate e regalatevi il biglietto per assicurarvi il posto in sala.

