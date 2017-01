"Captain Fantastic" al Cinema Busnelli di Dueville

Mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio il Cinema Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Captain Fantastic" (Commedia/Drammatico - 2016 - U.S.A. - 118' minuti) di Matt Ross. Attori e personaggi interpretati: Viggo Mortensen: Ben Cash; George MacKay Bodevan "Bo" Cash; Samantha Isler: Kielyr Cash; Annalise Basso: Vespyr Cash; Nicholas Hamilton: Rellian Cash; Shree Crooks: Zaja Cash; Charlie Shotwell: Nai Cash; Trin Miller: Leslie Abigail Cash. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2016, poi è stato proiettata nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016, dove ha vinto il premio per la miglior regia. Nel corso del 2016 ha ottenuto diversi riconoscimenti. Trama del film: Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale e lontano dalla società consumistica. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni, che i suoi figli non conoscono. Prezzi: 4 euro ridotto - 5 euro intero. Infoline: 0444.592225.

Date e orari delle proiezioni

Mercoledì 1 Febbraio: ore 21

Giovedì 2 Febbraio: ore 15.30 e ore 20.30

