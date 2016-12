Capodanno con "Masha e Orso: Nuovi Amici" al "Charlie Chaplin Cinemas"

LA PROGRAMMAZIONE DI CAPODANNO AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Domenica 1 gennaio 2017 alle 14.45 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film cartone animato "Masha e Orso: Nuovi Amici" (Animazione - 2017), distribuito da "Warner Bros". La celebre serie animata, rivolta ai bambini dai tre anni in su e basata su una storia folcloristica tradizionale russa, sbarca nei cinema italiani con 6 nuovissimi episodi inediti in esclusiva per il grande schermo. Dopo "Masha e Orso: Amici per Sempre" del Natale 2015 ecco un'altra storia divertente per tutta la famiglia. In questi ulteriori episodi la piccola Masha fare ritorno nel bosco per delle nuove avventure con Orso. Mentre questi ancora sogna di conquistare il cuore della sua amata, Masha affronterà anche una lezione di guida, si divertirà con una storia di fantasmi e darà vita ai suoi sogni ad occhi aperti. Il cartone animato è diventato un successo grazie alla sua doppia capacità di essere simpatico ed educativo non solo per i bambini ma anche ai genitori. "Masha e Orso" fa realmente comprendere ai più piccoli cosa sia la vera amicizia, l'affetto e la libertà di essere creativi in maniera divertente ed intelligente. L’evento cinematografico di questo inizio d’anno porterà inoltre i contenuti interattivi con Carolina Benvenga e Oreste Castagna (Gipo), che chiederanno ai bambini in sala tra un episodio e l'altro di aiutarli a risolvere degli indovinelli per uscire dal bosco incantato di Masha e Orso, dove sono rimasti intrappolati. Sarà un’esperienza indimenticabile per la “prima volta” al cinema di molti bimbi. Ingresso ridotto per tutti.

