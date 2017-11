"Canaletto a Venezia": film-evento d'arte al The Space Cinema

Lunedì 27 novembre alle 17.30 più martedì 28 e mercoledì 29 novembre alle 19.30 per la rassegna Extra il "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo proietterà il film evento "Canaletto a Venezia" attraverso la vita e le opere del pittore, che meglio colse l’essenza e il fascino della Serenissima per un singolare gran tour sui i luoghi da lui immortalati in vedute indimenticabili: dal Ponte di Rialto a Piazza San Marco, da Palazzo Ducale fino alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, guidati dai curatori della Royal Collection Trust e dai maggiori esperti al mondo della storia di Venezia.

Canaletto, al secolo Giovanni Antonio Canal, è l’artista italiano che più di ogni altro ha saputo raccontare la bellezza immortale di Venezia. Gli spettatori potranno così accedere alle opere d’arte del Canaletto conservate alla Royal Collection, molte delle quali esposte nella Galleria della Regina a Buckingham Palace di Londra.

Lunedì 27 novembre: ore 17:30

Martedì 28 e Mercoledì 29 novembre: ore 19:30

Giovedì 30 novembre la rassegna Extra il "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo si chiuderà con il film concerto "Pearl Jam - Let’s Play Two" del regista-fotografo Danny Clinch, che vuole celebrare i leggendari live tutti sold out, che la storica band di Seattle tenne a Chicago nell’estate 2016.

Chicago è la città natale di Eddie Vedder e i Pearl Jam hanno instaurato una relazione duratura con la città e con la squadra di baseball dei Chicago Cubs. Un rapporto unico per il mondo dello sport e della musica, celebrato nel 2016 con due straordinari concerti al Wrigley Field, lo stadio cittadino altresì definito “Cubs Park”, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della World Series avvenuta dopo il più lungo digiuno della storia del baseball, ben 108 anni di distanza dal precedente titolo. Così, a partire da “Ten” fino a “Lightning Bolt”, il film concerto spazia attraverso tutto il catalogo di brani originali e cover che hanno caratterizzato la carriera 25ennale della band.

