"Cafè Society" di Woody Allen al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore

Giovedì 19 gennaio alle 21 per la 22° rassegna Cineforum "I Volti del Destino" verrà proiettato il film "Cafè Society" di Woody Allen (Commedia/Sentimentale - 2016 - U.S.A. - 96 minuti) al Cinema San Pietro ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in corso Matteotti 56. Si tratta del primo film girato in digitale dal celebre regista W. Allen. La pellicola è stata selezionata come film d'apertura, fuori concorso, del Festival di Cannes 2016. Trama: Negli anni trenta una famiglia ebrea vive a New York. Tutto scorre abbastanza tranquillo fino a quando il giovane Bobby decide di partire per Los Angeles per tentare la strada del successo nel mondo del cinema, volendo diventare un agente cinematografico, contando sull'aiuto dello zio. Nella nuova metropoli incontrerà Vonnie di cui si innamora e si immergerà nell'atmosfera pimpante della "Cafè Society". Ma non tutto è come sembra e dopo aver scoperto alcune verità amare torna a casa, dove grazie al fratello legato alla malavita gestisce un locale di successo e si sposa. Ma un forse non casuale viaggio di Vonnie a New York potrebbe mettere tutto in discussione. Info: www.parrocchiasanpietromontecchio.it - sanpietro.montecchio@parrocchia.vicenza.it - 0444.696044. Ingresso unico a 4 euro.

ELENCO CINEMA