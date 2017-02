Breganze Film Festival: "Smetto Quando Voglio Masterclass" al Cinema Verdi

Per il 1º BreFF Breganze Film Festival domenica 19 marzo alle 20.30 verrà proiettato il sesto film in concorso "Smetto Quando Voglio: Masterclass" di Sydney Sibilia (Commedia - Italia - 2017 - 118' minuti) presso il Cinema Verdi di Breganze in via Generale Maglietta 1. Biglietti: 2 euro per i soci del Cineforum - 5 euro per i non soci. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita da martedì 7 marzo in orario di proiezione.

Sinossi del film: la banda dei ricercatori è tornata e un certo senso non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drug. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero.

La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito “stupefacenti”.

