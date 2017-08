AGOSTO 2017: TUTTE LE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Operaestate Festival 2017", per tutta l'estate fino a metà settembre si terrà "BMotion Cinema Operaestate Festival 2017" ai Giardini Parolini di Bassano del Grappa con un film al giorno oltre alla proiezione di altre pellicole nel cortile della Biblioteca di Marostica per "Cinema in Giardino 2017", all'Alpe Madre di Solagna e al Busnelli Giardino Magico di Dueville per la rassegna BGM 2017. Biglietti: Bassano e Dueville: 5 euro intero e 4 euro ridotto / Marostica: 4.50 euro / Solagna: ingresso gratuito.

PROIEZIONI DI LUGLIO:

Lunedì 17 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film Thriller "Animali Notturni" (USA, 2016) di Tom Ford con Amy Adams e Jake Gyllenhaal - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 18 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Parrucchiera" (Italia, 2017) di Stefano Incerti - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 18 luglio - ore 21.30 - Busnelli GiardinoMagico - BGM 2017: Film documentario "Pies Ligeros" ("Piedi Leggeri") di Juan Nuñch (Messico - 2016) - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi.

Mercoledì 19 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Il Medico di Campagna" (Francia, 2016) di Thomas Lilti con François Cluzet e Marianne Denicourt - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Mercoledì 19 luglio - ore 21.30 - Busnelli GiardinoMagico - BGM 2017: Film thriller "Get Out - Scappa" - Biglietti: 4 euro ridotto - 5 euro intero.

Giovedì 20 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film biografico "Lion: La Strada Verso Casa" (U.S.A., Australia, Regno Unito, 2016) di Garth Davis con Nicole Kidman e Nawazuddin Siddiqui - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Venerdì 21 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film drammatico "Elle" (Francia, Germania, Belgio, 2016) di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Sabato 22 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "The Founder" (U.S.A. - 2016) di John Lee Hancock con Michael Keaton - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Sabato 22 luglio - ore 21.30 - Busnelli Giardino Magico - BGM 2017: Film "Moglie e Marito" (Italia, 2017) di Simone Godano con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Domenica 23 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Jackie" (USA, Cile, 2016) di Pablo Larraín con Natalie Portman - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Lunedì 24 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Sole Cuore Amore" (Italia, 2016) di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 25 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A., Australia, 2016) di Mel Gibson - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 25 luglio - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "Tutto Quello Che Vuoi" (Italia, 2017) di Francesco Bruni - Ingresso unico a 4.50 euro.

Martedì 25 luglio - ore 21.30 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017": Film documentario di esplorazione/avventura "Diving Into The Unkwon" (2016 - Finlandia) di Juan Reina - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito

Mercoledì 26 luglio - ore 21.30 - Giardino Parolini di Bassano del Grappa: Musical di animazione "Ballerina" (Francia/Canada, 2016) di Eric Summer e Éric Warin

Mercoledì 26 luglio - ore 21.30 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Trainspotting 2" (Gran Bretagna, 2017) di Danny Boyle

Giovedì 27 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Manchester By The Sea" (U.S.A., 2016) di Kenneth Lonergan

Giovedì 27 luglio - ore 21.30 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film di fantascienza "Alien: La Clonazione" di JP Jeunet - Ingresso libero

Giovedì 27 luglio - ore 21.30 - Alpe Madre di Solagna: Film "Alien La Clonazione" (U.S.A., 1997) di Jean-Pierre Jeunet - Ingresso gratuito

Venerdì 28 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Captain Fantastic" (U.S.A., 2015) di Matt Ross

Venerdì 28 luglio - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "I Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar" (U.S.A., 2017) di Joachim Rønning e Espen Sandberg con Johnny Depp - Ingresso unico a 4.50 euro.

Sabato 29 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Cuori Puri" (Italia, 2017) di Roberto De Paolis

Domenica 30 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Bella e La Bestia" (U.S.A., 2017) di Bill Condon con Emma Watson

Lunedì 31 luglio - ore 21.30 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Acquarius" (Brasile, 2016) di Kleber Mendonça Filho

Lunedì 31 luglio - ore 21.30 - Giardino della Biblioteca a Marostica: Film "Cena tra Amici" (Francia, Belgio, 2012) di Alexandre de La Patellière - Ingresso unico a 4.50 euro.

PROIEZIONI DI AGOSTO:

Martedì 1 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Quello Che So Di Lei" (Francia, 2017) di Martin Provost con Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot

Martedì 1 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "Il Diritto di Contare" (U.S.A., 2016) di Theodore Melfi conTaraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa - Ingresso unico a 4.50 euro

Mercoledì 2 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Sully" (U.S.A., 2016) di Clint Eastwood con Tom Hanks, Jerry Ferrara, Aaron Eckhart, Laura Linney, Autumn Reeser, Holt McCallany, Purva Bedi, Grant Roberts, Justin Michael Woods

Giovedì 3 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Un Re allo Sbando" (Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria, 2016) di Peter Brosens, Jessica Woodworth con Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis

Giovedì 3 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Lasciati Andare" (Italia, 2017) di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato

Venerdì 4 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Vi Presento Toni Erdmann" (Germania, Austria, 2016) di Maren Ade con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell, Vlad Ivanov, Victoria Cocias

Venerdì 4 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica: Film "La Bella e La Bestia" (U.S.A., 2017) di Bill Condon con Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Kevin Kline, Audra McDonald, Hattie Morah - Ingresso unico a 4.50 euro

Sabato 5 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "E' Solo la Fine del Mondo" (Francia, 2016) di Xavier Dolan con Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Nathalie Baye, Arthur Couillard, Gaspard Ulliel

Sabato 5 agosto - ore 21.30 - Alpe Madre di Solagna: Film di fantascienza "Alien: Covenant" (U.S.A., 2017) di Ridley Scott con Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Carmen Ejogo, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seim

Sabato 5 agosto - ore 21.30 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film di fantascienza "Alien: Covenant" di R. Scott (123’ - Usa 2017);

Domenica 6 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film di animazione "La Mia Vita da Zucchina" (Svizzara, Francia, 2016) di Claude Barras Film d’Animazione

Lunedì 7 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Silence" (U.S.A., 2016) di Martin Scorsese con Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Ciarán Hinds, Tadanobu Asano, Rich Graff, Shin'ya Tsukamoto, Ryô Kase

Lunedì 7 agsoto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica -"Cinema in Giardino 2017": Film "Chef - La Ricetta Perfetta" (U.S.A., 2014) di Jon Favreau con Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Oliver Platt, Amy Sedaris - Ingresso unico a 4.50 euro

Martedì 8 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Sing Street" (Regno Unito, Irlanda, U.S.A., 2016) di John Carney con Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Jack Reynor, Lucy Boynton, Kelly Thornton, Ben Carolan, Mark McKenna, Percy Chamburuka

Martedì 8 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A., Australia, 2016) di Mel Gibson con Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths, Milo Gibson, Hugo Weaving, Luke Bracey, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzoli - Ingresso unico a 4.50 euro

Mercoledì 9 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Ragazza Senza Nome" (Belgio, 2016) di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne con Adele Haenel, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Christelle Cornil

Mercoledì 9 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Arrival" (U.S.A., 2017) di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi

Giovedì 10 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Pelle dell'Orso" (Italia, 2016) di Marco Segato con Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato, Mirko Artuso, Valerio Mazzucato, Massimo Totola

Venerdì 11 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Rara - Una Strana Famiglia" (Cile, Argentina, 2016) di Pepa San Martín con Julia Lubbert, Emilia Ossandon, Mariana Loyola, Agustina Munoz, Sigrid Alegria, Enrique Bustamante

Venerdì 11 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica: Film "Baby Boss" (U.S.A.) di Tom McGrath con Alec Baldwin, Lisa Kudrow, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Tobey Maguire - La proiezione verrà annullata in caso di maltempo - Ingresso unico a 4.50 euro

Sabato 12 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "L'Altro Volto della Speranza" (Finlandia, 2017) di Aki Kaurismäki con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Kaija Pakarinen, Niroz Haji, Simon Hussein Al- Bazoon

Sabato 12 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico - BGM 20117: Film "Sole Cuore Amore" (Italia, 2016) di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi (durata: 113' ) - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi

Domenica 13 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Famiglia all'Improvviso" (Francia, 2016) di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Raphael Von Blumenthal, Ben Homewood, Raquel Cassidy, Alice Davi

Domenica 13 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: "Filmambiente" - Mediometragggi di Aldo Pavan per la Rassegna Ambiente Natura Avventura

Lunedì 14 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Lasciati Andare" (Italia, 2017) di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato

Lunedì 14 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "Barbecue" (Francia, 2014) di Eric Lavaine con Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquedec, Florence Foresti, Lionel Abelanski, Jérôme Commandeur, Sophie Duez, Stéphane De Groodt - Ingresso unico a 4.50 euro

Mercoledì 14 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film documentario "Domani" (Francia, 2015) di Cyril Dion, Mélanie Laurent - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi

Martedì 15 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "La Tartaruga Rossa" (Francia, Belgio, 2016) di Michael Dudok de Wit Film d’animazione

Mercoledì 16 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "On The Milky Road" (Serbia, Regno Unito, Usa, 2016) di Emir Kusturica con Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunovic, Sloboda Micalovic, Predrag Manojlovic, Bajram Severdzan, Maria Darkina, Zoran Cvijanovic

Mercoledì 16 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Manchester By The Sea" (U.S.A., 2016) di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Kyle Chandler, Michelle Williams, Gretchen Mol, Kara Hayward, Josh Hamilton, Tate Donovan, Heather Burns, Lucas Hedges

Giovedì 17 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Adorabile Nemica" (U.S.A., 2017) di Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Anne Heche, Philip Baker Hall, Gedde Watanabe, Tom Everett Scott, Joel Murray, Yvette Free

Venerdì 18 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "In Viaggio con Jacqueline" (Francia, 2016) di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Hajar Masdouki, Fehd Benchemsi, Catherine Davenier, Amal El Atrache, Abdellah Chakiri, Malik Bentalha, Françoi

Sabato 19 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Loving" (U.S.A., Regno Unito, 2016) di Jeff Nichols con Michael Shannon, Joel Edgerton, Marton Csokas, Ruth Negga, Nick Kroll, Alano Miller, Jon Bass, Bill Camp, Terri Abney, Quinn McPherson

Sabato 19 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "In Between - Libere Disobbedienti Innamorate" (Israele, Francia, 2016) di Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman - In caso di maltempo la proiezione è rinviata a data da destinarsi - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Domenica 20 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "In Between - Libere Disobbedienti Innamorate" (Israele, Francia, 2016) di Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Lunedì 21 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "The Most Beautiful Day - Il Giorno Più Bello" (Germania, 2016) di Florian David Fitz con Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Henry Buchmann, Alexandra Maria Lara, Rainer Bock, Tatja Seibt, Nora Boeckler, Lars Doppler

Lunedì 21 agosto - ore 21.15 - Giardino della Biblioteca a Marostica - "Cinema in Giardino 2017": Film "La Cena dei Cretini" (Francia - 1998) di Francis Veber con Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Catherine Frot, Francis Huster, Alexandra Vandernoot - Ingresso unico a 4.50 euro

Martedì 22 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film drammatico "Il Cliente" (Iran/Francia - 2016) di Asghar Farhadi con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajadi Hosseini, Mina Sadati, Maral BaniAdam, Mehdi Kooshki, Emad Emami - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Mercoledì 23 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Un Appuntamento Per La Sposa" (Israele, 2016) di Rama Burshtein con Noa Koller, Oz Zehavi, Amos Tamam, Ronny Merhavi - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Mercoledì 23 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film biografico "Lion - La Strada Verso Casa" (U.S.A., Australia, Regno Unito, 2016) di Garth Davis con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Divian Ladwa, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Pallavi Sharda, Tannishtha Chatterjee - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Giovedì 24 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Fortunata" (Italia, 2017) di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Venerdì 25 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film thriller "Get Out - Scappa!" (103' minuti - USA - 2016) di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Sabato 26 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "A Casa Nostra" (Francia, Belgio, 2017) di Lucas Belvaux con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin, Patrick Descamps, Charlotte Talpaert, Mateo Debaets, Coline Marcourt - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Domenica 27 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Le Cose Che Verranno: L'Avenir" (Francia, Germania, 2016) di Mia Hansen-Løve con Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Lunedì 28 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Mal di Pietre" (Francia, 2016) di Nicole Garcia con Marion Cotillard e Louis Garrel - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 29 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film "Il Diritto di Contare" (U.S.A., 2016) di Theodore Melfi - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Martedì 29 agosto - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Piigs" (Italia, 2017) di Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre con Claudio Santamaria - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Mercoledì 30 agosto - ore 21- Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Io Danzerò" (Francia - 2016) di Stéphanie Di Giusto - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Mercoledì 30 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa: Film drammatico "Ritratto di Famiglia con Tempesta" (Giappone) di Hirokazu Kore-Eda - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

Giovedì 31 agosto - ore 21 - Giardini Parolini di Bassano del Grappa - Film drammatico "Un Padre, Una Figlia" (Romania/Francia/Belgio - 2016) di Cristian Mungiu - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

PROIEZIONI DI SETTEMBRE

Sabato 2 settembre - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film biografico-storico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A./Australia - 2016) di Mel Gibson - Biglietti: ridotto 4 euro E intero 5 euro.

Martedì 5 settembre - ore 21 - Busnelli Giardino Magico a Dueville - BGM 2017: Film "Arianna" (Italia, 2015) di Carlo Lavagna - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi - Biglietti: ridotto 4 euro e intero 5 euro.

ELENCO CINEMA