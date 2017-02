Biennale Internazionale del Cortometraggio: "Art Zone": video art a Vicenza

Mercoledì 12 aprile alle 21 prresso Palazzo Valmarana di Vicenza in corso Fogazzaro 16 si terrà un incontro dedicato alla video art nel progetto "Art Zone" della "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma). La video arte (in "inglese video art") è un linguaggio artistico, sorto negli anni 1970, che è basato sulla creazione e riproduzione di immagini in movimento mediante strumentazioni video come mezzo espressivo di registrazioni televisive manipolate e montate in mdo originale. Saranno presenti gli artisti: Flavio Favelli, Elena Mazzi, Christian Jaccard, Diego Perrone, Yuri Ancarani e Luigi Ontani. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Media Partner : RAI Cinema , Il Giornale Di Vicenza, Radio Vicenza. Entrata libera. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggio.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it.

