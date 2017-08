"BGM Busnelli Giardino Magico 2017" a Dueville: tutta la programmazione dei film

AGOSTO 2017: TUTTE LE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO A VICENZA E PROVINCIA

Per tutta l'estate da luglio fino ai primi di settembre è in programma la rassegna "BGM 2017" al Busnelli Giardino Magico di Dueville in via Dante Alighieri 30 con la proiezione di molti film, usciti recentemente sul grande schermo, documentari dal Trentino Film Festival e altri docu-film. La rassegna è inserita nell'ambito di "BMotion Cinema Operaestate Festival 2017". Inizio spettacoli: ore 21.30 a luglio e ore 21 ad agosto e settembre. Biglietti: 5 euro intero - 4 euro ridotto / Documentari: ingresso gratuito.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI:

LUGLIO

Martedì 18 luglio - ore 21.30: Film documentario "Pies Ligeros" ("Piedi Leggeri") di Juan Nuñch (Messico - 2016) - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito

Mercoledì 19 luglio - ore 21.30: Film thriller "Get Out - Scappa" - Biglietti: 4 euro ridotto - 5 euro intero

Martedì 25 luglio - ore 21.30: Film documentario di esplorazione/avventura "Diving Into The Unkwon" (2016 - Finlandia) di Juan Reina - Selezione dal Trento Film Festival - Ingresso gratuito

Mercoledì 26 luglio - ore 21.30: Film "Trainspotting 2" (Gran Bretagna, 2017) di Danny Boyle - Biglietti: 4 euro ridotto - 5 euro intero

Giovedì 27 luglio - ore 21.30: Film di fantascienza "Alien: La Clonazione" di JP Jeunet - Ingresso gratuito

AGOSTO

Giovedì 3 agosto - ore 21: Film "Lasciati Andare" (Italia, 2017) di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato

Mercoledì 9 agosto - ore 21: Film "Arrival" (U.S.A., 2017) di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien

Sabato 12 agosto - ore 21: Film "Sole Cuore Amore" (Italia, 2016) di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi

Domenica 13 agosto - ore 21: "Filmambiente" - Mediometragggi di Aldo Pavan per la Rassegna Ambiente Natura Avventura

Mercoledì 14 agosto - ore 21 : Film dicumentario "Domani" (Francia, 2015) di Cyril Dion, Mélanie Laurent Documentario - In caso di maltempo la proiezione si rinvia a data da destinarsi

Mercoledì 16 agosto - ore 21: Film "Manchester By The Sea" (U.S.A., 2016) di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Kyle Chandler, Michelle Williams, Gretchen Mol, Kara Hayward, Josh Hamilton, Tate Donovan, Heather Burns, Lucas Hedges

Sabato 19 agosto - ore 21: Film "In Between - Libere Disobbedienti Innamorate" (Israele, Francia, 2016) di Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman

Mercoledì 23 agosto - ore 21: Film biografico "Lion - La Strada Verso Casa" (U.S.A., Australia, Regno Unito, 2016) di Garth Davis con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Divian Ladwa, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Pallavi Sharda, Tannishtha Chatterjee

Martedì 29 agosto - ore 21: Film "Piigs" (Italia, 2017) di Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre con Claudio Santamaria

Mercoledì 30 agosto - ore 21: Film "Io Danzerò" (Francia - 2016) di Stéphanie Di Giusto

SETTEMBRE

Sabato 2 settembre - ore 21 - Film biografico-storico "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (U.S.A./Australia - 2016) di Mel Gibson

Martedì 5 settembre - ore 21 - Busnelli Giardino Magico - BGM 2017: Film "Arianna" (Italia, 2015) di Carlo Lavagna

ELENCO CINEMA