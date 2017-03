"Banff Mountain Film Festival World Tour Italy 2017" a Vicenza

Lunedì 13 marzo dalle 20.15 alle 23 è in programma a Vicenza una tappa del "Banff Mountain Film Festival World Tour Italy 2017" alla quinta edizione con una serata dedicata al grande cinema outdoor presso il Teatro Cinema Patronato Leone XIII in contrà Vittorio Veneto 1. Sono previste oltre due ore di proiezione ad alto tasso di emozioni attraverso un viaggio nei grandi spazi, le montagne incontaminate e la natura selvaggia nei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta per vivere straordinarie avventure insieme ad atleti, avventurieri ed esploratori tra alpinismo, arrampicata, mountain bike, kayak e "action sport". Tutti i film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso in sala è previsto per le 19.40. Biglietti: 15 euro in prevendita - 16 euro al botteghino la sera stessa. I tagliandi saranno disponibili presso il negozio "iRun" di Vicenza oppure on line sul circuito vivaticket con i diritti di prevendita di 0.50 euro: www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=5605538&tcode=tl016848. Per informazioni: organizzazione@banff.it. Per sapere i titoli dei film in programma: www.banff.it/video-category/film-2017/

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL: giunto alla sua 41ma edizione (29 ottobre – 6 novembre 2016), il Banff Mountain Film Festival è una festa di nove giorni in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del globo. Tra le personalità del mondo della montagna, il Festival ha visto passare personaggi quali Sir Edmund Hillary, Jon Krakauer, Aaron Ralston, Riccardo Cassin, David Breashears, Reinhold Messner, Alex Lowe, Royal Robbins, Simone Moro, Alex Honnold, Tommy Caldwell e molti altri. I grandi spazi, la natura incontaminata, la montagna, i mari e i deserti sono lo scenario dove agiscono i protagonisti delle avventure che animano ogni anno il Banff Mountain Film Festival (da Banff in Alberta) in Canada, uno dei più prestigiosi e dinamici festival di settore e uno tra i membri fondatori della International Alliance for Mountain Film (IAMF).

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR: Il World Tour o tour internazionale prende l’avvio ogni anno appena si chiude il sipario a Banff: un’accurata selezione dei migliori film viene proposta in giro per il mondo e dal 2013 è presente anche in Italia. Cominciato come un piccolo progetto nel 1986, il World Tour e i suoi film oggi “viaggiano” in oltre 40 paesi, raggiungendo circa 500 mila spettatori, per un totale di circa 1.000 serate, in circa 500 città.

