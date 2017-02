"Bando di Concorso 2017" per il "Working Title Film Festival" di Vicenza

Fino al 1 marzo 2017 è aperto il bando di concorso 2017 per la seconda edizione di "Working Title Film Festival", che si svolgerà a Vicenza dal 27 aprile al 1 maggio presso il Cinema Primavera. Il concorso internazionale è aperto a documentari, film di finzione, film di animazione con qualunque durata, completati dopo il primo gennaio 2015, di registi che, al momento della scadenza del presente bando, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età. Eventuali eccezioni potranno essere prese in considerazione, ma comunque nel caso di film senza distribuzione o con piccola distribuzione. Il festival includerà anche una sezione non competitiva per "web series" sul tema del lavoro. Non è necessario che le opere siano inedite. Tutti i film in italiano devono essere sottotitolati in inglese e tutti i film in lingua diversa dall'italiano devono avere i sottotitoli in italiano e/o in inglese. La commissione di selezione del festival sceglierà opere audiovisive sul tema del lavoro, messo in relazione ai concetti di diversità, incontro con l'altro e migrazioni. Quota di iscrizione: 10 euro. Per informazioni: info@workingtitlefilmfestival.it - www.workingtitlefilmfestival.it.

REGOLAMENTO E MODALITA' DI ISCRIZIONE: Per iscrivere un film al festival è necessario il pagamento di 10 euro per spese di segreteria, che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a: Laboratorio di inchiesta economica e sociale - IBAN IT49O0501812101000000140190 BIC CCRTIT2T84A con causale di pagamento "Spese di Segreteria". Per l'iscrizione i registi o i produttori dovranno mandare entro e non oltre il 1 marzo 2017 all'email info@workingtitlefilmfestival.it: un link da cui si possa scaricare il film con password, caricato su Vimeo o Youtube; la scheda di iscrizione; la ricevuta del bonifico. Sarà possibile iscrivere il proprio film anche attraverso la piattaforma Film Festival Life (www.filmfestivallife.com/Working-Title-Film-Festival)

SELEZIONE: Il comitato di selezione del festival è responsabile della selezione dei film ed informerà i partecipanti della sua decisione entro il 15 marzo 2017. I film selezionati saranno proiettati nei seguenti formati: DCP, Bluray, DVD. È richiesta una copia di back up. Per i film selezionati è richiesto il seguente materiale: una breve sinossi del film; una foto del regista del film e uno still del film (minimo 300 dpi); i credits completi del film; la bio-filmografia del regista; la lista dei festival in cui il film è già stato selezionato; ogni altro materiale promozionale. Il festival copre le spese di trasporto per i film selezionati. Le copie dei film saranno restituite entro due settimane dalla fine del festival. I partecipanti danno al festival il consenso all'utilizzo di foto e di estratti del proprio film (massimo 3 minuti) per la pubblicazione sui media (stampa, tv, radio) e internet solo per scopi promozionali. Il copyright di immagini e musiche è sotto la responsabilità degli autori. La persona che iscrive il film è responsabile per i diritti del film. Il festival non coprirà le spese di noleggio per i film selezionati nel concorso internazionale e fuori concorso. L'iscrizione al festival implica l'autorizzazione alla proiezione delle opere durante la manifestazione. L'autore verrà contattato, in caso di ogni possibile ulteriore utilizzo.

GIURIA E PREMI: Il festival nominerà una giuria formata da almeno tre membri, professionisti del settore audiovisivo e culturale italiano. La giuria decreterà il miglior film e potrà assegnare una o più menzioni speciali. Una giuria formata da studenti delle scuole superiori cittadine assegnerà il suo premio. La compilazione della scheda di iscrizione implica il consenso dei partecipanti a tutte le regole di cui sopra. Il festival si riserva il diritto di prendere decisioni a riguardo. Ogni disputa legale ricade sotto la giurisdizione della corte di Vicenza.

