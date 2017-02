"Ballerina" con la voce di Sabrina Ferilli al Charlie Chaplin Cinemas

LA PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 14 AL 22 FEBBRAIO

Da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Ballerina" (Animazione/Musicale - 2016 - Francia/Canada - 90' minuti) di Eric Summer, Éric Warin con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Emanuela Ionica. Trama del film: è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra di Parigi. E' una meraviglioso pellicola d’animazione sull’importanza dei sogni per emozionare grandi e piccini, ricordando come nulla sia davvero impossibile. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 17 Febbraio: unico spettacolo alle ore 20

Sabato 18 Febbraio: unico spettacolo alle ore 18.40

Domenica 19 Febbraio: due spettacoli alle ore 14.20 e alle ore 16.45

