"Arrival": il nuovo film di fantascienza al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 18 AL 27 GENNAIO

Da giovedì 19 a mercoledì 25 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Arrival" (Fantascienza/Avventura - U.S.A. - 2016 - 116' minuti) di Denis Villeneuve con l'attrice protagonista Amy Adams. Cast attori: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien, Nathaly Thibault, Julian Casey. Trama del film: quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte e per trovarle farà una scelta, che metterà a repentaglio la sua vita e forse anche quella del resto della razza umana. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 19 Gennaio: ore 21.15

Venerdì 20 Gennaio: ore 21.20

Sabato 21 Gennaio: due spettacoli alle 19.45 e alle ore 22

Domenica 22 Gennaio: quattro spettacoli alle ore 14.30, alle ore 16.45, alle ore 19 e alle ore 21.15

Lunedì 23, Martedì 24, Mercoledì 25 Gennaio: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

ELENCO CINEMA