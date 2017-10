Anteprima "Thor Ragnarock" al "The Space Cinema"

Martedì 24 ottobre alle 19 e alle 22 ci sarà al "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo l'anteprima nazionale del film "Thor Ragnarock" (Fantascienza/Avventura/Azione - 2017 - U.S.A. - 100'), basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, come il sequel di "Thor: The Dark World". Regia: Taika Waititi. Cast: Chris Hemsworth - Tom Hiddleston - Jamie Alexander - Mark Ruffalo - Cate Blanchett.

In regalo l'esclusiva moneta da collezione "Thor 2017". Il film uscirà ufficialmente nelle sale da mercoledì 25 ottobre.

THOR RAGNAROK. Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok (la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana) per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela.

ORARI PROIEZIONI FINO AL 30 OTTOBRE:

ANTEPRIMA - MARTEDI' 24 OTTOBRE: 19:00 - 22:00

MERCOLEDI' 25 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 21:50 - 22:20

GIOVEDI' 26 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 22:20

VENERDI' 27 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 22:20

SABATO 28 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 22:20

DOMENICA 29 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 22:20

LUNEDI' 30 OTTOBRE: 16:40 - 19:30 - 22:20

BIGLIETTI:

ANTEPRIMA: 11.30 euro (10.10 + 1.20 diritti di prevendita)

MERCOLEDI': Intero Unico 4.90 euro / Intero Vip 5.90 euro

DA GIOVEDI' A LUNEDI': Intero 9.10 euro / Intero Vip 10.10 euro / Ridotto Bambini - 7.10 euro / Ridotto Over 65 - 5.90 euro / Studenti 6.10 euro

POMERIDIANI: Intero 7.10 euro (9.10 euro solo domenica) / Ridotto Bambini 7.10 / Ridotto Over 65 - 5.90 euro

PREVENDITE ON LINE (con 1.20 euro di diritti): www.thespacecinema.it/film-e-extra/2017/09/22/10/16/6442thorragnarock

