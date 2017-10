Anteprima "Saw Legacy": maratona di Halloween al The Space Cinema

Lunedì 30 ottobre dalle 20 allle 24 ci sarà la "Maratona di Halloween: Saw l'Enigmista e Saw Legacy" con la proiezione del primo e l'ulimo film "Saw".

Alle ore 20 si potrà assistere a "Saw l'Enigmista" (Horror/Thriller - 2004 - U.S.A. - 103'). Alle 22 verrà proiettato in anteprima "Saw Legacy" (Horror/Thriller - 2017 - U.S.A./Canada - 92'), l'ottavo capitolo della serie iniziata nel 2004. Regia: Michael Spierig e Peter Spierig. Cast: Laura Vandervoort - Hannah Anderson - Tobin Bell - Callum Keith Rennie - Matt Passmore.

Per partecipare all’evento basterà acquistare i biglietti per lo spettacolo delle 22 di lunedì: con lo stesso ticket si potrà guardare tutti e due i film o anche uno soltanto.

SAW LEGACY. La polizia indaga sulla morte di numerose persone, che pian piano vengono ritrovate in luoghi diversi. Viene però notato un particolare strano, tutte le vittime hanno un segno familiare inciso sul corpo, un pezzo di un puzzle, diverso per ogni persona. La polizia riconosce in ciò, l’inequivocabile firma di John Kramer, alias Jigsaw, che, però, risulta essere morto da oltre 10 anni.

BIGLIETTI: Intero 10.30 euro (9.10 + 1.20 diritti di prevendita) / Intero Vip 11.30 euro (10.10 + 1.20 euro diritti di prevendita)

PREVENDITE ON LINE: www.thespacecinema.it/film/6465sawlegacy

ELENCO CINEMA

Gallery